Πόλεμος στην Ουκρανία: Το βίντεο - σοκ που έδειξε ο Ζελένσκι στον ΟΗΕ (σκληρές εικόνες)

Η φρίκη του ουκρανικού πολέμου μέσα από ένα βίντεο. Προσοχή, πολύ σκληρές εικόνες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδειξε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ένα βίντεο με πολύ σκληρά πλάνα ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της προεδρεύουσας του οργάνου αυτού.

Αυτές οι εικόνες είναι «φοβερές», είπε η πρέσβειρα της Βρετανίας Μπάρμπαρα Γούντγουορντ, δηλώνοντας «σκανδαλισμένη» από τα πλάνα που έδειχναν πτώματα ή μέλη των θυμάτων.

Στο σύντομο βίντεο εικονίζονταν απανθρακωμένα και ακρωτηριασμένα πτώματα, ακόμη και παιδιών, από το Ιρπίν, την Ντιμέρκα, τη Μαριούπολη και την Μπούτσα.

This was the video Zelensky showed to the UN: pic.twitter.com/wrAlqPC354 — spook (@spook_info) April 5, 2022

Στην ομιλία του ο Ζελένσκι ζήτησε από τον ΟΗΕ να αναλάβει «αμέσως» δράση για αυτά τα «εγκλήματα πολέμου» που, όπως είπε, διέπραξαν οι Ρώσοι στη χώρα του. Διαφορετικά τα Ηνωμένα Έθνη θα έπρεπε «απλώς να κλείσουν», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης να αποπεμφθεί η Ρωσία από το Συμβούλιο Ασφαλείας, του οποίου είναι ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη, καθώς και να μεταρρυθμιστεί το σύστημα του Οργανισμού ώστε «το δικαίωμα στο βέτο να μην σημαίνει δικαίωμα στον θάνατο».

«Έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος που μετατρέπει το βέτο του στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε δικαίωμα να (προκαλεί) τον θάνατο (...) Η Ρωσία θέλει να μετατρέψει την Ουκρανία σε σιωπηλούς σκλάβους», τόνισε.

«Τώρα χρειαζόμαστε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ειρήνη στην Ουκρανία. Αν δεν ξέρετε πώς να πάρετε αυτήν την απόφαση, μπορείτε να κάνετε δύο πράγματα: είτε να αποπέμψετε τη Ρωσία, ως επιτιθέμενη, ώστε να μην μπλοκάρει αποφάσεις που αφορούν τη δική της επίθεση. Κατόπιν, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκαταστήσουμε την ειρήνη», είπε στην ομιλία του, παρουσία του γενικού γραμματέα του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Είτε, η άλλη επιλογή είναι να δείξετε, σας παρακαλώ, ότι μπορούμε να μεταρρυθμιστούμε ή να αλλάξουμε», συνέχισε. «Αν δεν υπάρχει εναλλακτική, η επόμενη επιλογή θα ήταν να διαλυθείτε».

Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι περίπου 11 εκατομμύρια Ουκρανοί (πάνω από το ένα τέταρτο του πληθυσμού) έχουν εκτοπιστεί. Περισσότερα από 4 εκατομμύρια έφυγαν από τη χώρα. Ο Μάρτιν Γκρίφιθς, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, είπε νωρίτερα ότι τουλάχιστον 1.430 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων και 121 παιδιά. Σημείωσε όμως ότι κατά πάσα πιθανότητα οι αριθμοί αυτοί είναι πολύ χαμηλότεροι από τους πραγματικούς.