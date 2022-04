Αθλητικά

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε 11χρονη αθλήτρια ξιφασκίας (βίντεο)

Η ανήλικη αθλήτρια μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της





Μία 11χρονη αθλήτρια ξιφασκίας τραυματίστηκε σοβαρά τραυματίστηκε στο χέρι στη διάρκεια προπόνησης στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον στη Θεσσαλονίκη.



Η απουσία προστατευτικού από το σώμα της, ήταν ένα κρίσιμο γεγονός για τον τραυματισμό της νεαρής αθλήτριας της ξιφασκίας στη Θεσσαλονίκη.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως το ξίφος καρφώθηκε στο χέρι της καθώς δεν φορούσε προστατευτικό γάντι. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι διασώστες ζήτησαν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής για να κοπεί το ξίφος.

Όπως προκύπτει, δεν θέλησαν να τραβήξουν το ξίφος από την πληγή για να αποφύγουν αιμορραγία εκτός του νοσοκομείου κι έτσι η 11χρονη να μεταφερθεί με ασφάλεια.

Η αθλήτρια διατήρησε την ψυχραιμία της και οι πυροσβέστες έκοψαν με τροχό το ξίφος.. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

πηγή: thestival.gr

