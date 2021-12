Αθλητικά

“The 2Night Show” - Τριανταφύλλου: Το τροχαίο, η ζωή με το αμαξίδιο και η ξιφασκία

Ο χάλκινος παραολυμπιονίκης ξιφασκίας περιέγραψε τις δυσκολίες της καθημερινότητας του και αποκαλύπτει τον επόμενο υψηλό στόχο του.



Στην παρέα του «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης και ο Πάνος Τριανταφύλλου. Ο χάλκινος παραολυμπιονίκης ξιφασκίας του Τόκιο, σε μια συζήτηση καρδιάς, δίνει μαθήματα ζωής. Μίλησε για το τραγικό περιστατικό που τον καθήλωσε στο αμαξίδιο, αλλά και την πρώτη του αντίδραση όταν άκουσε ότι δεν θα περπατήσει ξανά.



"Ήμουν στην ανάνηψη, ήταν μια νοσηλεύτρια και μου λέει ωμά ότι δεν θα ξαναπερπατήσεις. Ήταν μεγάλο σοκ, ήξερα ότι δεν μπορούσα να κουνήσω τα πόδια μου, αλλά έλεγα ότι θα κάνω ότι μου λένε οι γιατροί και θα τα καταφέρω. θα κάνω, το να το ακούς από έναν άλλο δεν είναι και το πιο ωραίο. Δεν ήταν σωστό επρεπε να το πει ο γιατρός μου. Εγώ θα το θεωρήσω ανοησία, όχι κακιά της νοσηλεύτριας" είπε.





Παράλληλα, μίλησε και για το ατύχημα. "Το αμάξι ήταν παλιό, έπεσα από γκρεμό 70 μέτρων. Δεν ήταν ταχύτητα, ήταν απειρία του οδηγού. Φόραγα ζώνη, καθόμουν πίσω, κανεις δεν κατάλαβε πως πετάχτηκα εκτός αυτοκινήτου. Ήμουν 18 χρόνων".







Ο Πάνος Τρανταφύλλου παραδέχτηκε πως δεν χρειάστηκε κάποια επαγγελματική στήριξη: "Δεν έχω πάει ποτέ ψυχολόγο, δεν έχω πει ποτε οχι, αλλά δεν είχα την ανάγκη γιατί ψυχολόγοι ήταν οι φίλοι μου, η σχέση μου, οι γονείς μου. Για να καταλάβω ότι αυτό που έγινε ειναι μόνιμο μου πήρε αρκετό καιρό. Όταν έβλεπα ότι δεν αλλάζει το πράγμα, γίνεται μονόδρομος μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Πολλές φορές ακούω ότι "α εγώ στη θέση σου θα το αντιμετώπιζα αλλιώς", αν δεν το ζήσεις δεν ξέρεις πως θα το αντιμετώπιζες".

Όπως είπε, πάντα ήταν αθλητικός τύπος, και πριν μπει η ξιφασκία στη ζωή του, έπαιζε μπάσκετ: "Πριν το ατύχημα δεν είχα δει ποτε ξιφασκία, αλλά μου αρέσε ο αθλητισμός. Πρώτα έκανα μπάσκετ σε αμαξίδιο. Ήμουν αρχηγός της Εθνικής ομάδα; μπάσκετ σε αμαξίδιο. Μου πρότειναν να ασχοληθώ με τη ξιφασκία επειδη έχω μακριά χέρια".

Πλέον έχει το βλέμμα του στραμμένο στους επόμενους Παραολυμπιακούς στο Παρίσι: "Ο επόμενος στόχος είναι το χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες εύχομαι να τα καταφέρω και να πω στη Γαλλία. Οι αντίπαλοί μου με φοβούνται πιστεύουν ότι είμαι δυνατός αντίπαλος".

