Παπαθανάσης για ακρίβεια: Ανεύθυνα όσα λέει ο Τσίπρας

Τι είπε για τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ερωτηθείς αν υπάρχει το ενδεχόμενο για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση απάντησε αρνητικά λέγοντας ότι δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση.

Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε κατηγορηματικά ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίζει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αναφέροντας ως τελευταίο παράδειγμα την επιβολή πλαφόν στις επαγγελματικές μισθώσεις, με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας.

Ο κ. Παπαθανάσης άσκησε κριτική στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως οι δηλώσεις του για την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της είναι ανεύθυνες αναφερόμενος ειδικά στα υπερκέρδη των παρόχων ενέργειας και φέρνοντας ως παράδειγμα τη ΔΕΗ που ανακοίνωσε αρνητικά αποτελέσματα.

Συμπλήρωσε ότι "κατανοούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και γι’ αυτό κάθε ευρώ που εξοικονομείται από τον προϋπολογισμό πηγαίνει στοχευμένα σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη".

Πρόσθεσε ακόμη ότι η Κυβέρνηση από την πρώτη μέρα έχει στόχο την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και όπως τα κατάφερε την εποχή της πανδημίας θα το κάνει και τώρα.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ερωτώμενος αν θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα για την ανακούφιση της κοινωνίας, όπως η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά ή η μείωση του ΕΦΚ για όσο διαρκεί η κρίση, είπε ότι όλα αυτά βρίσκονται στην φαρέτρα της Κυβέρνησης κι ανάλογα με τις εξελίξεις θα χρησιμοποιηθούν αν χρειαστεί.

