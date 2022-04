Κοινωνία

Φωτιά στο Παπανικολάου: Εντοπίστηκε νεκρός

Τραγωδία στο νοσοκομείο Παπανικολάου μετά από πυρκαγιά που έκδηλώθηκε στην Πνευμονολογική Κλινική.

Πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε στην πτέρυγα της Β' Πνευμονολογικής Κλινικής, του Νοσοκομείου Παπανικολάου, λίγο μετά τις 9 το πρωί από θάλαμο ασθενούς που ήταν μόνος του στο δωμάτιο.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν απανθρακωμένο στον θάλαμο έναν άνδρα. Μαζί του στο ίδιο δωμάτιο ήταν δύο ακόμα ασθενείς. Ο ένας νοσηλεύεται σοβαρά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και ο δεύτερος σε καλύτερη κατάσταση σε άλλη κλινική του Παπανικολαου.

Η φωτιά περιορίστηκε στο θάλαμο 206 και συνολικά απεγκλωβιστηκαν 38 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου Παπανικολάου.

Όπως ανακοίνωσε μέσα από το Twitter το Πυροσβεστικό Σώμα, η σορός ενός ατόμου εντοπίστηκε στον δεύτερο όροφο του νοσοκομείο από όπου φέρεται να ξεκίνησε και η φωτιά.

#Πυρκαγιά σε χώρο του Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ" στον Χορτιάτη του δήμου Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 11 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 6, 2022

Ισχυρές Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο με έντεκα οχήματα και 30 άνδρες και οι εικόνες από το εσωτερικό του νοσοκομείου συγκλονίζουν.

Εκτάκτως μεταβαίνουν στο νοσοκομείο Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη οι Θάνος Πλεύρης και Μίνα Γκάγκα, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στην κλινική covid.

