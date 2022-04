Life

“The 2Night Show”: οι καλεσμένοι της Τετάρτης (εικόνες)

Ακόμη μια ξεχωριστή βραδιά, μαζί με την εκλεκτή συντροφιά του, μας υπόσχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλουυποδέχεταιστο «The 2Night Show» τη Δανάη Μπάρκα. Μπριόζα και κεφάτη μοιράζεται τις όμορφες, αλλά και τις δύσκολες στιγμές που έχει αντιμετωπίσει από τη θέση της παρουσιάστριας. Ποια συνήθειά της, έχει καταφέρει να «δαμάσει» για τις ανάγκες της τηλεόρασης;Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος της στην εκπομπή; Πώς αντιδρά στα σχόλια που ακούει για τη δουλειά της; Η Δανάη μιλάει για τη δυνατή σχέση με τη μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου και δηλώνει κτητική με τους ανθρώπους που αγαπάει. Τέλος, ο Γρηγόρης σε «ρόλο» εφοριακού τηλεφωνεί στον καλό της φίλο και συνεργάτη Άρη Καβατζίκη και κατά λάθος του κάνει φάρσα, αφού αποφασίζει να του ανακοινώσει, ότι έχει οικονομικές εκκρεμότητες στην εφορία!

Ο Γρηγόρης υποδέχεται απόψε και τον Νίκο Πολυδερόπουλο. Ο γοητευτικός ηθοποιός μιλάει για την τηλεοπτική επιστροφή του στη Ελλάδα, με τη σειρά «Μόλις χθες», περιγράφει τα παιδικά του χρόνια και τη σχέση του με τα τρία αδέρφια του που είναι πολύ ξεχωριστή. Ποιο ρόλο έπαιξαν στη ζωή του και πόσο δυνατή είναι η σχέση τους; Εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την «επιφανειακή» συμπεριφορά κάποιων συναδέλφων του και εξηγεί γιατί στις προσωπικές του σχέσεις θέλει να νιώθει ελεύθερος. Μοιράζεται τις ανησυχίες του για την εποχή που ζούμε και αποκαλύπτει ποιο είναι το μέρος που αποτελεί το δικό του «καταφύγιο» ψυχής. Τέλος, ο Γρηγόρης τον «προσκαλεί» σε ένα challenge μεταμόρφωσης με αστεία αλλά και πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα!

«The 2NightShow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

