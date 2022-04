Υγεία - Περιβάλλον

Ανώδυνη επέμβαση κύστης κόκκυγα με άμεση αποκατάσταση

Η κύστη κόκκυγα είναι μια πάθηση του δέρματος και των μαλακών ιστών στην περιοχή του κόκκυγα ανάμεσα στους γλουτούς (στην «ουρά»). Πρόκειται για μια χρόνια φλεγμονή που προκαλείται από την παγίδευση τριχών στους μαλακούς ιστούς κάτω από το δέρμα και εντός μίας κύστης, δηλαδή μέσα σε ένα σάκο με ινώδες τοίχωμα.

Λόγω του χρόνιου ερεθισμού, η κύστη κόκκυγα σταδιακά επεκτείνεται κάτω από το δέρμα δημιουργώντας ξεχωριστές επικοινωνίες σαν τούνελ καλυμμένες με ινώδη ιστό (συρίγγια). Η βαθμιαία ανάπτυξή της μπορεί να μην γίνει αντιληπτή από τον ασθενή για αρκετό καιρό μέχρι κάποιο συρίγγιο να διαβρώσει σε κάποιο σημείο το δέρμα ώστε να γίνει εμφανές. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η κύστη κόκκυγα παρουσιάζεται κατευθείαν με απόστημα.

Οι ασθενείς που εμφανίζονται με συρίγγιο της κύστης κόκκυγα μπορεί να μην πονούν καθόλου ή να παρουσιάζουν ήπιο ή μέτριο πόνο. Επίσης το συρίγγιο μπορεί να είναι στεγνό, ή να εκκρίνει υγρό. Τα συρίγγια αυτά έχουν την τάση να παρουσιάζουν αυξομείωση των διαστάσεων τους ή να προκαλούν απόστημα κύστης κόκκυγα εάν επιμολυνθούν, οπότε πρέπει να αντιμετωπίζονται με laser το συντομότερο δυνατό.





«Η παλαιότερη ανοικτή τεχνική (με νυστέρι) έχει σοβαρά μειονεκτήματα όπως ο έντονος μετεγχειρητικός πόνος και ένα μεγάλο χάσμα ιστού σαν κρατήρας με βραδεία και επώδυνη επούλωση. Η φροντίδα του τραύματος του ανοικτού χειρουργείου θέτει σημαντικούς περιορισμούς στον ασθενή και την οικογένειά του», επισημαίνει ο κ. Αριστοτέλης Κεχαγιάς, MD, PhD, FACS, Ειδικός Προηγμένης Λαπαροσκοπικής & Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Laser, Χειρουργός Συνεργάτης του Metropolitan General.





Αντίθετα, η πλέον σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης της κύστης κόκκυγα είναι η Ελάχιστα Επεμβατική Τεχνική με laser (FiLaC Technique). Η τεχνική αυτή έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα βάσει των οποίων η χρήση ανοικτού χειρουργείου θα έπρεπε να έχει εκλείψει. Το laser βασίζεται σε συσκευή κυκλοτερούς εκπομπής συμπυκνωμένου φωτός και εύκολα καταστρέφει την κύστη κόκκυγα χωρίς να αφήσει τραύμα. Δηλαδή, εισέρχεται σε όλες τις κοιλότητες και στα συρίγγια που αποτελούν την κύστη κόκκυγα και τα αδρανοποιεί, ενώ παράλληλα διατηρείται το παρακείμενο δέρμα αποφεύγοντας τη δημιουργία «κρατήρα».

Πιο συγκεκριμένα τα οφέλη της τεχνολογίας laser συνοψίζονται στα εξής:

Η επέμβαση είναι πολύ σύντομη, αναίμακτη και ανώδυνη.

Δεν δημιουργείται χειρουργικό τραύμα.

Δεν χρειάζεται κανένα παυσίπονο μετά το χειρουργείο.

Ο ασθενής επιστρέφει στην φυσιολογική καθημερινότητά του αμέσως μετά την επέμβαση σαν να μην έγινε τίποτα.

Η αποκατάσταση της θεραπευμένης περιοχής είναι ταχεία και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα.

Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο.

Συμπερασματικά, η κύστη κόκκυγα είναι από τις πιο συχνές νόσους και ταλαιπωρεί όλο και περισσότερους, κυρίως νέους, λόγω της αύξησης της καθιστικής ζωής. Η επέμβαση κύστης κόκκυγα με laser (FiLaC Technique) είναι η πιο εξελιγμένη εκδοχή θεραπείας αφού έχει τις ιδιότητες που επιζητεί ο σύγχρονος άνθρωπος: είναι γρήγορη, ανώδυνη, με ταχεία αποκατάσταση.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι η μορφή, το μέγεθος και η εντόπιση της κύστης κόκκυγα διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή. Συνεπώς, η εμπειρία του χειρουργού είναι καθοριστικός παράγοντας για ένα επιτυχημένο χειρουργείο, όπως και η ποιότητα της συσκευής laser που χρησιμοποιείται», καταλήγει ο κ. Κεχαγιάς.