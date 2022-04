Κοινωνία

Απεργία: Πορεία για την ακρίβεια και τους μισθούς (εικόνες)

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στη διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκέντρωση και στη συνέχεια πορεία πραγματοποίησαν στο κέντρο της Αθήνας, συνδικαλιστικοί φορείς, εργατικά σωματεία, ενώσεις κόμματα της αριστεράς, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που είχε κηρυχθεί σήμερα από την ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ.

Με κεντρικό σύνθημα «η ακρίβεια τσακίζει, αυξήστε τους μισθούς» οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες συγκεντρώθηκαν λίγο μετά τις 11 στην πλατεία Κλαυθμώνος και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν με πορεία στη Βουλή.

«Ο κόσμος της εργασίας, οι υπάλληλοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, για 12 χρόνια τώρα στενάζουν. Μετά τη μεγάλη κρίση χρέους και των δίδυμων ελλειμμάτων ήρθε η πανδημία κι αυτά κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι είναι παρελθόν αλλά άφησαν μεγάλα τραύματα και τώρα έχουμε ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας που κάποιοι κερδοσκοπούν ασύστολα. Πίνουν στην υγειά των κορόιδων και η κυβέρνηση κάνει ελάχιστα απ' αυτά που θα έπρεπε να κάνει», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ενώ τόνισε ότι το πρώτο που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση «είναι να αυξήσει τον κατώτερο μισθό, να αυξηθούν όλοι οι μισθοί».

«Καλώ τον πρωθυπουργό να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να υλοποιήσει την προεκλογική του δέσμευση, να είναι σε ποσοστό διπλάσιο της ανάπτυξης η αύξηση του κατώτερου μισθού, να φτάσει στα 751 ευρώ. Καλώ όλο το πολιτικό σύστημα να σπεύσει να βοηθήσει στην προσπάθεια να επανέλθει ο κατώτερος μισθός στην διαπραγμάτευση εργοδοτών- εργαζομένων με εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας και βεβαίως να μην ισχυρίζεται κανένας ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται», κατέληξε ο κ. Παναγόπουλος.

Από την πλευρά της η ΑΔΕΔΥ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, ζητά μεταξύ άλλων: «Αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ξεπάγωμα της διετίας 2016-17, αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, επαναφορά 13ου-14ου μισθού, αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Καμία περικοπή του. Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση. Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη (Ν4808/21), προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν στο Δημόσιο. Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων οργανισμών και φορέων».

Παράλληλα, συγκέντρωση στα Προπύλαια και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή πραγματοποίησαν εργατικά σωματεία, κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής – ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκηςδήλωσε πως:

«Σήμερα διαδηλώνουν χιλιάδες εργαζόμενοι για τα αυτονόητα. Για μισθούς αξιοπρέπειας. Είναι ανάγκη να υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και πολιτικές στήριξης των κατώτατων εισοδημάτων και της μεσαίας τάξης. Πρέπει ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά να μειωθεί. Να υπάρξει πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής και να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των μεγάλων εταιριών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα υπολογίζει στα 200 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2022. Αυτά τα χρήματα πρέπει να γίνουν δημοσιονομικά εργαλεία για να στηρίξουν τους πιο ευάλωτους ευρωπαίους πολίτες».

Σε ερώτηση για τον κατώτατο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Θεωρούμε ότι τα 751 ευρώ είναι ένα πρώτο βήμα για να υπάρξει τόνωση του εισοδήματος των εργαζομένων. Θα δώσουμε αγώνα δίπλα τους, δίπλα στους ευάλωτους, δίπλα στους μικροσυνταξιούχους για να γίνει μια αξιοκρατική δημοσιονομική πολιτική και όχι όπως είδαμε την περίοδο της πανδημίας να ξοδεύονται 43 δισεκατομμύρια ευρώ -πολλές φορές χωρίς κριτήρια-. Να εξαγγέλλεται από τη ΔΕΘ μείωση του φόρου, που αφορά στη μεταβίβαση πλούτου μέχρι 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά δεν είναι πολιτικές αξιοκρατικής δημοσιονομικής πολιτικής. Είναι πολιτικές, που ο κ. Μητσοτάκης τις προτεραιοποιεί βάσει των δικών του ιδεών και των δικών του απόψεων. Έχουμε άλλη αντίληψη για την δημοσιονομική πολιτική».

Ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, δήλωσε ότι, «η σημερινή πανελλαδική απεργία αποτελεί σημαντικό βήμα κλιμάκωσης της πάλης του εργατικού λαϊκού κινήματος με τα μεγάλα μέτωπα της ακρίβειας, της προστασίας του λαϊκού εισοδήματος, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με το μέτωπο για την αύξηση των μισθών, και οπωσδήποτε το μέτωπο ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν. Μπορεί να αποτελέσει παραπέρα σταθμό στην ενίσχυση της κοινής δράσης των εργατών, των υπαλλήλων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλά και των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, των επιστημόνων, των αγροτών, των φοιτητών, των γυναικών των λαϊκών οικογενειών. Συνεχίζουμε δυναμικά».

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης στη συγκέντρωση της γενικής απεργίας δήλωσε πως «τα ψέματα τελειώνουν κάπου εδώ. Η ακρίβεια δεν είναι θεωρητική, δεν είναι ζήτημα για εμάς τους πολιτικούς στη Βουλή, καταστρέφει τις ζωές των ανθρώπων και χρειάζονται άμεσα πρακτικά μέτρα. Μετά από εδώ θα είμαι στην Ολομέλεια που θα καταθέσω εν μέρους του ΜέΡΑ25 μια τροπολογία. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι βουλευτές, ανεξαρτήτως κομμάτων. Να μην κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα σε κανένα νοικοκυριό για τρεις μήνες, και μετά βλέπουμε, ας συσσωρευτούν χρέη, θα κουρευτούν.

Ο κ. Μητσοτάκης λέει θα φορολογήσει την κερδοφορία της ΔΕΗ, ας το δούμε αυτό. Σήμερα πρέπει να περάσουμε στη Βουλή την τροπολογία του ΜέΡΑ25, να μην κοπεί κανένα νοικοκυριό από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία, ότι αφήνουμε τους ολιγάρχες να κλέβουν τον κόσμο στο λογαριασμό της ΔΕΗ και μετά λέει θα τους φορολογήσουμε κάποια στιγμή. Είναι σαν η αστυνομία να αφήνει τους ληστές να ληστεύουν επειδή λέει θα φορολογηθούν αργότερα από την εφορία, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή τώρα, όχι να περιμένουμε τον πολυχρονεμένο Πρωθυπουργό πότε θα αποφασίσει αν θα ανεβάσει τον κατώτατο μισθό, πώς θα τον ανεβάσει, να ανέβει ανάλογα με την αύξηση του τιμάριθμου του τελευταίου ενάμισι έτους, τώρα, άμεσα, κάθε βδομάδα, κάθε μήνα να υπάρχει Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή. Αυτά είναι τα απολύτως ελάχιστα, όλα τα άλλα είναι θεωρία. Ο κόσμος εκεί έξω για να μπορεί να ακούει εμάς τους πολιτικούς και να συμμετάσχει στη δημοκρατική διαδικασία αυτή τη στιγμή χρειάζεται την προστασία μας και την προστασία μπορούμε να τη δώσουμε περνώντας την τροπολογία του ΜέΡΑ25».

