Κορονοϊός: Ο αριθμός και η ανάλυση των επαναλοιμώξεων

Αναλυτικά τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τις επαναλοιμώξεις από τον νέο κορονοϊό.

Εκτός από τα νέα κρούσματα και τη γεωγραφική κατανομή τους, ο ΕΟΔΥ από σήμερα προσέθεσε στην ενημέρωσή του και τις επαναλοιμώξεις από τον κορονοϊό.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρεται: Ως πιθανή επαναλοίμωξη ορίστηκε η καταγραφή θετικού δείγματος μοριακού ελέγχου (PCR) ή ταχείας δοκιμασίας αντιγόνου (RAT) 90 ημέρες μετά από προηγούμενη θετική PCR ή προηγούμενο θετικό RAT του ίδιου ατόμου.

Έως τα μέσα Δεκεμβρίου η εργαστηριακή επιβεβαίωση λοίμωξης COVID-19 σε άτομα που είχαν ήδη διαγνωστεί με λοίμωξη στο παρελθόν δεν ήταν συχνή. Από την αρχή της πανδημίας έως και 15/12/2021 οι επαναλοιμώξεις βάσει του ανωτέρω ορισμού ανέρχονταν σε 6.348, ποσοστό 0.6% επί του συνολικού αριθμού των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων θετικών αποτελεσμάτων. Ο συνολικός αριθμός επαναλοιμώξεων που καταγράφηκε έως και 03/04/2022 ήταν 115.201, ποσοστό 4% επί του συνολικού αριθμού των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων θετικών αποτελεσμάτων. Με την επικράτηση του στελέχους Όμικρον η συχνότητα εμφάνισης των επαναλοιμώξεων παρουσίασε αύξηση.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

