Πισπιρίγκου στον ΑΝΤ1 για Μάνο Δασκαλάκη: Περίμενα να με στηρίξει - Είμαι απογοητευμένη

Τι δηλώνει η 33χρονη κατηγορούμενη στον ΑΝΤ1 μέσα από τις φυλακές

"Είμαι στη φυλακή για μια πράξη που δεν έκανα και βρέθηκα να με κατηγορεί κ ο ίδιος μου ο σύζυγος, είμαι απογοητευμένη, δεν θα απαντήσω άλλη φορά στις δηλώσεις που κάνει ο Μάνος. Περίμενα από το σύζυγο μου, να έχω την ηθική υποστήριξη που έχω ανάγκη. Σταματησε να με στηρίζει δυο μέρες μετά τη κράτηση μου στα κρατητήρια της Ασφαλείας".

Αυτό δηλώνει αναφορικά με την στάση του εν διαστάσει συζύγου της Μάνου Δασκαλάκη στον ΑΝΤ1, η κατηγορούμενη για τον θάνατο της 9χρονης κόρης τους Τζωρτζίνας, Ρούλα Πισπιρίγκου.

Ο Μάνος Δασκαλάκης με δηλώσεις του νωρίτερα έξω από το γραφείο της ανακρίτριας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι βρίσκεται σε σοκ, υπογραμμίζοντας πως τα στοιχεία είναι αδιάσειστα και πολλά σε βάρος της 33χρονης

«Είμαι σοκαρισμένος όμως τα στοιχεία είναι αδιάσειστα», ήταν τα πρώτα λόγια του Μάνου Δασκαλάκη έπειτα από την συνάντηση του με την ανακρίτρια.

Όπως είπε η σύζυγός του, Ρούλα Πισπιρίγκου, ήταν «υπόδειγμα μητέρας» και ποτέ δεν είχε δώσει δικαιώματα ότι είχε κάνει κάτι.

Σημείωσε πως από την πλευρά του δηλώθηκε υποστήριξη της κατηγορίας για την δολοφονία της κόρης του Τζωρτζίνας και αναμένει να λάμψει όπως ανέφερε και η αλήθεια για τους θανάτους και των άλλων δυο παιδιών του, της Μαλένας και της Ίριδας.

Παράλληλα δήλωσε πως επιθυμεί να δει την διαδικασία να εξελίσσεται προτού προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις ή συμπεράσματα γιατί όπως είπε, «μέχρι πρότινος είχαμε δύο ιατροδικαστικές πράξεις που δεν μας έδιναν την παραμικρή ιδέα πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια».

Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για Ρούλα Πισπιρίγκου

Η ανακριτική έρευνα για το θάνατο της Τζωρτζίνας κινείται με ταχύτατους ρυθμούς. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εκδόθηκε το βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών για άρση του τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού απορρήτου της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Έτσι πλέον λύνονται τα χέρια των διωκτικών αρχών να ελέγξουν με ποιους μιλούσε η 33χρονη και τι αναζητούσε στο διαδίκτυο, εάν δηλαδή έψαχνε για την ουσία κεταμίνη που φέρεται ότι έδωσε στην κόρη της. 8 κινητά τηλέφωνα, αλλά και δύο φορητές ηλεκτρονικές συσκευές θα ελεγχθούν εξονυχιστικά σε βάθος χρόνου με τις αρχές να ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν να ανακτήσουν κρίσιμα στοιχεία και δεδομένα.

Παράλληλα ξεκινούν οι καταθέσεις μαρτύρων. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή το πολύ στις αρχές της επόμενης θα κληθεί να δώσει κατάθεση ο Μάνος Δασκαλάκης, ο πατέρας των τριών κοριτσιών, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανακρίτρια έχει καταρτίσει έναν πρώτο κατάλογο με ονόματα ιατρών και νοσηλευτών, οι οποίοι άμεσα θα διαβούν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου για να περιγράψουν τις συνθήκες νοσηλείας της μικρής Τζωρτζίνας.





