Ρούλα Πισπιρίγκου: Τι είπε στην απολογία της για την Τζωρτζίνα και τον Δασκαλάκη

Η προφορική απολογία της 33χρονης που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 9χρονης κόρης της.

Ολόκληρη την προφορική απολογία της κατηγορουμένης για την ανθρωποκτονία της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας, της Ρούλας Πισπιρίγκου, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού η κατηγορούμενη αναφέρθηκε στην γνωριμία της αλλά και την «ταραχώδη» σχέση της με τον Μάνο Δασκαλάκη, αλλά και την τελευταία και «μοιραία» εισαγωγή της Τζωρτζίνας στο νοσοκομείο «Παίδων» όπου και κατέληξε.

Η νυν τρόφιμος των φυλακών Κορυδαλλού κατηγορούμενη για τη δολοφονία της ίδιας της της κόρης, αναφέρθηκε με μισόλογα στους λόγους για τον οποίο ρωτούσε το προσωπικό του «Παίδων» εάν υπήρχαν κάμερες στους θαλάμους, γιατί ο ήχος του οξύμετρου της Τζωρτζίνας ήταν απενεργοποιημένος αλλά και στο τι ακριβώς συνέβη με την κεταμίνη. Η ίδια απέδωσε την χορήγησή της σε «ιατρικό λάθος» χωρίς πάντως να κάνει λόγο για δόλο από μέρους των ιατρών.

Ακολουθεί ολόκληρη η απολογία:

«Αρνούμαι τη κατηγορία. Αναφέρομαι στο από 04-04-2022 απολογητικό μου υπόμνημα, το περιεχόμενο του οποίου επιβεβαιώνω και ενώπιόν σας ως αληθές και διευκρινιστικά σε όσα με ρωτάτε σας απαντάω ως εξής.

ΕΡ. Πως ξεκίνησε η σχέση με το σύζυγό σας (περιγράψτε μας τη γνωριμία σας, το γάμο σας και τη συμβίωσή σας);

ΑΠ. Γνωριστήκαμε το έτος 2013 σε αγώνα ποδόσφαιρου. Παντρευτήκαμε το έτος 2013 και το ίδιο έτος γεννήθηκε και η Τζωρτζίνα. Το έτος 2015 γεννήθηκε η Μαλένα και το έτος 2018 αρρώστησε από λευχαιμία και κατέληξε στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΔΑ.

EP. Κατέληξε εξαιτίας της λευχαιμίας;

ΑΠ. ΌΧΙ.

ΕΡ. Για ποιο λόγο κατέληξε;

ΑΠ. Η ιατροδικαστική της έλεγε ότι κατέληξε από ηπατική ανεπάρκεια, εμείς όμως κάναμε τις νόμιμες ενέργειες και αμφισβητήσαμε το ιατρικό αυτό πόρισμα. Το έτος 2021 γεννήθηκε το μωράκι μας, δεν το είχαμε βαφτίσει αλλά το λέγαμε Ίριδα, το οποίο κατέληξε 6 μηνών στη κούνια του σπιτιού μας από υποπλασία αγενεσία φλεβόκομβου.

ΕΡ. Μέσα από όλα αυτά τα χτυπήματα που σας έδωσε η μοίρα, πως διαμορφώθηκε η συζυγική σχέση σας και πως επηρέασε την έγγαμη συμβίωσή σας;

ΑΠ. Μέχρι τον θάνατο της Μαλένας το έτος 2018, ήμασταν μια χαρά, αλλά μετά τον θάνατό της άρχισαν τα σκαμπανεβάσματα.

EP. Όταν λέτε σκαμπανεβάσματα τι εννοείτε;

ΑΠ. Εννοώ τα συνηθισμένα που έχουν όλα τα ζευγάρια, δηλαδή ο Μάνος έφευγε και μετά ερχόταν στο σπίτι. Και εγώ επίσης έχω φύγει από το σπίτι.

ΕΡ. Αυτές τις κρίσεις στο γάμο σας πως τις αντιμετωπίζατε;

ΑΠ: Όπως όλος ο κόσμος. Υπήρχε ένταση, κλάμα, παρακάλι, γιατί υπήρχαν συναισθήματα. Υπήρχαν όμως και τα παιδιά μας και αυτά ήταν πάντα ο συνδετικός μας κρίκος.

ΕΡ. Και οι δύο αντιδρούσατε το ίδιο σε αυτές τις κρίσεις;

ΑΠ. Όχι το ίδιο. Εγώ ήμουν πιο συναισθηματική, ενώ ο σύζυγός μου θα μπορούσα να πω ότι είχε πιο βαριά συμπεριφορά. Ο χαρακτήρας μου είναι έτσι. Εκφράζομαι περισσότερο όποιο συναίσθημα και να έχω, απλά δεν το εκφράζω δημόσια.





ΕΡ. Πότε η Τζωρτζίνα άρχισε να εμφανίζει προβλήματα υγείας;

ΑΠ. Μέχρι την ηλικία των 8 ετών ήταν ένα υγιέστατο παιδί. Στις 08-04-2021 κοιμόμασταν μαζί, μετά ξύπνησε στον ύπνο της και άρχισε να τρέμει σε όλο το σώμα της. Τότε εγώ τη σκούντησα για να τη ξυπνήσω. Της λέω ‘τι έγινε μου λέει ‘μαμά δεν έχω καταλάβει κάτι’. Μετά από 10 λεπτά το ξαναπαθαίνει και τι ρωτάω αν είναι καλά ή εάν είδε κάποιον εφιάλτη και μετά ανοίγω το φως και είδα κοντά στο πάνω χείλος της ελαφρώς να έχει κοκκινίσει. Στο σπίτι εκείνη την ώρα ήταν η αδελφή μου, η μητέρα μου και ο πατριός μου. Συζητήσαμε όλοι μαζί με το παιδί και μας έκανε παράπονα για έντονο πόνο στην αριστερή πλευρά της πλάτης του σαν να είχε βόμβα επάνω της και ότι είχε και πονόκοιλο. Μετά την πήγαμε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο.

ΕΡ. Ο πατέρας της που ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης της Τζωρτζίνας;

ΑΠ. Ήταν στη μητέρα του.

EP. Ήταν περίοδος που ήσασταν σε διάσταση;

ΑΠ. Ναι, ήταν μια από τις περιόδους κρίσεων που βιώναμε κατά την διάρκεια του γάμου μας.

EP. Τι συνέβη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της Τζωρτζίνας στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο;

ΑΠ. Φθάσαμε εκεί, πήγαμε στα εξωτερικά ιατρεία, όπου έτυχε υπηρεσία εκείνη την ημέρα να έχει η γιατρός που είχε παραλάβει και την άλλη κόρη μου την 6 μηνών ?ρίδα, όταν μεταφέρθηκε μέσω ΕΚΑΒ από το σπίτι στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η συγκεκριμένη γιατρός παρέλαβε και την Τζωρτζίνα και τη κρατήσανε για προληπτικούς λόγους, λόγω οικογενειακού ιστορικού, μιας και οι 2 αδελφές της είχαν προαποβιώσει. Ενημέρωσα και τον πατέρα της Τζωρτζίνας, ο οποίος ήρθε αμέσως στο νοσοκομείο Νοσηλεύτηκε το παιδί ένα 24ωρο και μετά είπαν ότι θα της έδιναν εξιτήριο. Θεώρησαν οι γιατροί ότι το επεισόδιο της Τζωρτζίνας είναι ψυχολογικά γιατί δεν είχε ακόμα εκφράσει τα συναισθήματα της για τους θανάτους των μικρότερων αδελφών της. Μάλιστα οι γιατροί είχαν προβεί σε όλες τις εξετάσεις και δεν είχαν βρει κάτι παθολογικό. Όταν μας ανακοίνωσαν το εξιτήριο η Τζωρτζίνα έκανε εμετό.





ΕΡ. Ήσασταν και οι 2 γονείς εκεί όταν σας ανακοίνωσαν το εξιτήριο;

ΑΠ. Όχι, ήμουν μόνο εγώ. Μετά τον εμετό της Τζωρτζίνας, οι γιατροί δεν της έδωσαν εξιτήριο και σταμάτησαν τη σίτιση, της έβαλαν ορό και έκανε υπέρηχο άνω κάτω κοιλίας, ο οποίος έδειξε ότι έχει διογκωμένους μεσεντέριους λεμφαδένες. Οι γιατροί απέδωσαν τον εμετό και τα ευρήματα από τον υπέρηχο σε γαστρεντερίτιδα. Την μικρή την είχαν συνδέσει σε ένα μηχάνημα οξυμέτρου που έδειχνε σφύξεις και οξυγόνο. Όσο το παιδί ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι, έβγαζε κάποιο είδος βήχα από το λαιμό σα να πνίγεται. Ανασηκωνόταν από το κρεβάτι ελαφρώς, έκανε εμετό, είχε βήχα, γινόταν ωχρή στο πρόσωπο και μελάνιαζε στα χείλη. Κάναμε ακτινογραφία θώρακος, που έδειξε κάποια ευρήματα. Στην ακτινογραφία ήταν μπροστά και ο μπαμπάς της, τον οποίον είχα ειδοποιήσει πάλι και είχε έρθει για την εξέταση του παιδιού. Τα ευρήματα της ακτινογραφίας αποδόθηκαν κατά τους γιατρούς σε αρχή βρογχοπνευμονίας. Ωστόσο οι εργαστηριακές της εξετάσεις είχαν επιδείνωση, γιατί τα λευκά αιμοσφαίρια ανέβαιναν έως 27.100. Το παιδί συνέχεια παραπονιόταν ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει και ότι την πονάει η κοιλιά της. Ήρθε παιδοχειρουργός να την εξετάσει και μας είπε μόνο ότι έχει μια ευαισθησία στη κοιλιά και τίποτα παραπάνω.

H πρώτη ανακοπή

Συνεχίζει η κατηγορούμενη στην κατάθεσή της: «Όσα σας έχω περιγράψει μέχρι στιγμής, δηλαδή οι ιατρικές πράξεις, έγιναν από τις 08 04-2021 έως τις 11-04-2021. Την ημέρα της ανακοπής, στις 11-04-2021, το παιδί ήταν μαζί με τον μπαμπά του. Εγώ είχα φύγει από το νοσοκομείο και πήγα στο σπίτι για να ξεκουραστώ λίγο. Από ό,τι μου είπε ο σύζυγος, όσο έλειπα, το παιδί εξακολουθούσε να παραπονείται για κοιλιακό πόνο και κατά διαστήματα έπεφτε το οξυγόνο της . Επιστρέφω και εγώ εντωμεταξύ στο νοσοκομείο και έπεσα δίπλα της για να ξεκουραστεί και να κοιμηθεί. Αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά μου και μετά εγώ σηκώθηκα για να βλέπω το μόνιτορ του οξυμέτρου.

Αυτό έγινε γιατί είχα άγχος εξαιτίας του προηγούμενου περιστατικού που είχα βιώσει με την Μαλένα. Μάλιστα εκείνη τη στιγμή ενώ μιλούσα με μια φίλη μου στο τηλέφωνο και της έλεγα ότι δε βγάζω άκρη στο νοσοκομείο αυτό και περιμένω την επόμενη ημέρα το πρωί να υπογράψω και να φύγουμε για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο, τα μάτια μου ήταν στο μόνιτορ και λέω τότε στη φίλη μου ‘πάλι πέφτει το οξυγόνο και μου λέει “τρέξε να προλάβεις τους γιατρούς και της λέω ‘κλείσε’. Όταν πήγα λοιπόν να φωνάξω τους γιατρούς επειδή έπεφτε το οξυγόνο της Τζωρτζίνας, τη βλέπω να ανασηκώνεται από το κρεβάτι και να πέφτει απότομα πίσω. Αυτό θα μπορούσα να το περιγράψω ως μια προσπάθειά της να αναπνεύσει. Εγώ χτύπησα αμέσως το κουδούνι και βγήκα στο διάδρομο αναζητώντας βοήθεια από του γιατρούς.

Όταν ήρθαν οι γιατροί με έβγαλαν έξω από το δωμάτιο και γι ‘αυτό δε γνωρίζω να σας πω τι ακριβώς έκαναν. Εκείνη τη στιγμή ήρθε αμέσως και ο μπαμπάς της τον οποίο κάλεσα εγώ για να τον ενημερώσω για την εξέλιξη της υγείας του παιδιού. Οι γιατροί έμειναν στο θάλαμο περίπου μία ώρα και την επανέφεραν στη ζωή. Μέχρι και τώρα δεν πήρα απάντηση τι είδους κρίση έπαθε το παιδί στις 11-04-2021. Απλά μου είπαν ότι την επανέφεραν στη ζωή και ότι είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Απλώς δεν ήξεραν την αιτία της ανακοπής αυτής. Λόγω αυτού του περιστατικού το παιδί υπέστη εγκεφαλοπάθεια.





ΜΕΘ

Στη συνέχεια της προφορικής απολογίας η Ρούλα Πισπιρίγκου ανέφερε ότι μετά το συγκεκριμένο περιστατικό η Τζωρτζίνα διεκομίσθη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου του Ρίο και την ανέλαβε ο διευθυντής ο κος Ηλιάδης, ο οποίος είναι εντατικολόγος και διευθυντής ΜΕΘ. Στη ΜΕΘ την κράτησαν 4 μήνες.

EP. Σε όλη αυτή τη κατάσταση πως αντέδρασε ο μπαμπάς τη Τζωρτζίνας;

ΑΠ. Ήταν πολύ στεναχωρημένος, έκλαιγε πολύ, έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον, τα πρώτα 24 ώρα κοιμόταν έξω από την εντατική. Εγώ εκείνες τις πρώτες ημέρες απλά έφευγα τις νύχτες γιατί ήμουν έγκυος, στις πρώτες εβδομάδες νέας κύησης.

ΕΡ. Πως και γιατί διεκομίσθη η Τζωρτζίνα από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίο στο Ωνάσειο καρδιοχειρουργικό κέντρο;

ΑΠ. Μας είπε ο κος Ηλιάδης ότι υπάρχει μια συσκευή απινιδωτή-βηματοδότη, την οποία θα μπορούσε να τοποθετήσει στο σώμα της Τζωρτζίνας ο γιατρός κος Παπαγιάννης του Ωνασείου.

EP. Αυτή τη συσκευή ο κος Ηλιάδης είπε ότι πρέπει να την τοποθετήσετε υποχρεωτικά ή απλά σας τη συνέστησε;

ΑΠ. Ο κός Ηλιάδης αρχικά επέμενε, μας το συνέστησε και εμείς ως γονείς το δεχτήκαμε γιατί όταν ένας γιατρός λέει σε έναν γονιό ότι μπορεί να κάνει κάτι για να θωρακιστεί το παιδί του θεωρήσαμε ότι έπρεπε να προχωρήσουμε σε αυτή τη ενέργεια. Πήγαμε λοιπόν στο Ωνάσειο, μεταφέρθηκε η Τζωρτζίνα στη ΜΕΘ και μας είπαν ότι δε μπορούμε να τη βλέπουμε συνέχεια γιατί υπάρχει ωράριο και συγκεκριμένα μπορούσαμε να τη βλέπουμε κατά το διάστημα από ώρα 13.00-14.00 κάθε ημέρας. Εγώ είχα ζητήσει να τη βλέπω παραπάνω και έτσι μου έκαναν παραχώρηση και πήγαινα και την έβλεπα και τα απογεύματα. Ο κος Παπαγιάννης μας είπε ότι πρώτα πρέπει το παιδί να κάνει καρδιολογικό έλεγχο και μετά θα τοποθετήσει τον απινιδωτή-βηματοδότη. Παράλληλα είχαμε εξεταστεί και εμείς με αιματολογικά έλεγχο για να γίνει γενετικός έλεγχος για γονίδια που είναι υπεύθυνα για μυοκαρδιοπάθειες.

EP. Μετά τις καρδιολογικές εξετάσεις έδωσε ο κος Παπαγιάννης το πράσινο φως για να τοποθετηθεί ο απινιδωτής-βηματοδότης;

ΑΠ. Ο κος Παπαγιάννης δεν ήθελε να δώσει την έγκρισή του για τη τοποθέτηση απινιδωτή-βηματοδότη με την αιτιολογία ότι το πρόβλημα του παιδιού δεν ήταν καρδιολογικό, αλλά πνευμονολογικά-νευρολογικό που σχετίζεται περισσότερο με το οξυγόνο, αλλά τόσο εγώ όσο και ο σύζυγός μου επιμέναμε να τοποθετηθεί το συγκεκριμένο μηχάνημα στη κόρη μας.

ΕΡ. Γιατί επιμένατε τόσο πολύ ενώ ο γιατρός σας έλεγε ότι δε χρειάζεται;

ΑΠ. Γιατί πριν πάμε στο Ωνάσειο ο κος Ηλιάδης μας είχε πει ότι για να θωρακιστεί το παιδί πρέπει να τοποθετηθεί στο σώμα του το μηχάνημα αυτό. Εμείς είχαμε εμπιστοσύνη στον κο Ηλιάδη γι’ αυτό και επιμέναμε τόσα πολύ. Επίσης, νιώθαμε σίγουροι ότι έτσι το παιδί θα ήταν ασφαλές.

ΕΡ. Πως συνεχίστηκε η νοσηλεία της Τζωρτζίνας στο Ωνάσειο;

ΑΠ. Το πρώτο βράδυ της νοσηλείας της η Τζωρτζίνα έκανε περίπου το ίδιο επεισόδιο με αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της καρδιακής ανακοπής της. Όχι στην ίδια έκταση, αλλά σε ποιο χαμηλό βαθμό. Αυτό γιατί ήταν ήδη στη ΜΕΘ και την πρόλαβαν και διασωληνώθηκε αμέσως. Το παιδί έμεινε περίπου τρία 24ωρα διασωληνωμένο και στη ΜΕΘ του Ωνασείου έμεινε συνολικά περίπου 25 ημέρες. Καθόλη τη διάρκεια της νοσηλείας της η Τζωρτζίνα ήταν στη ΜΕΘ του Ωνασείου, όπου κόλλησε και 2 μικρόβια ένα εκ των οποίων θα μπορούσε να είναι θανατηφόρο αλλά και πάλι οι γιατροί το πρόλαβαν. Όταν πλέον αποκαταστάθηκε η υγεία της Τζωρτζίνας από τις λοιμώξεις, τότε έγινε και η τοποθέτηση του απινιδωτή-βηματοδότη. Η τοποθέτηση έγινε στις 02- 06-2021 και μετά από λίγες ημέρες διεκομίσθη από το Ωνάσειο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο. Από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου του Ρίο βγήκε στις 19-07-2021 και πήγαμε στο σπίτι.

EP. Πόσο καιρό μετά το εξιτήριο μείνατε στο σπίτι με τη Τζωρτζίνα;

ΑΠ. Μέχρι το Ιανουάριο του έτους 2022, οπότε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί εκ νέου.





EP. Στο σπίτι ήταν μαζί και ο πατέρας της;

ΑΠ. Φυσικά. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα και στο Ωνάσειο και στο σπίτι ήμασταν μαζί με τον σύζυγο. Είχε ξαναεπιστρέψει.

EP. Κατά το χρονικό διάστημα που ήσασταν στο σπίτι η συμπεριφορά του συζύγου πως ήταν τόσο απέναντι σε εσάς όσο και απέναντι στη Τζωρτζίνα;

ΑΠ. Δούλευε πολλές ώρες για να ασχοληθεί με το παιδί, αλλά είχε ενδιαφέρον και τόσο εγώ όσο και εκείνος προσπαθούσαμε να κάνουμε το παιδί να νιώσει καλύτερα.

ΕΡ. Σε αυτή τη φάση της ζωής σας που ήταν δύσκολη, πως θα τον χαρακτηρίζατε ως πατέρα;

ΑΠ. Ήταν καλός πατέρας, που ήθελε το καλύτερο για το παιδί του. Στεναχωριόταν με το πρόβλημα της εγκεφαλοπάθειας που είχε η Τζωρτζίνα.

ΕΡ. Εσείς πως συμπεριφερόσασταν στη Τζωρτζίνα;

ΑΠ. Δεν της έδειξα ποτέ ότι ήμουν στενοχωρημένη εξαιτίας της εγκεφαλοπάθειας που είχε υποστεί, γιατί δεν ήθελα να καταλάβει τη διαφορά του πριν με το μετά. Προσπαθούσα να συμπεριφέρομαι σα να μην έχει συμβεί κάτι άσχημα στην υγεία της γι’αυτό και συνέχιζα να συμπεριφέρομαι σα να μην έχει αλλάξει τίποτα πχ βλέπαμε παιδικά, καλούσα τις φίλες της στο σπίτι, της έκανα πάρτι κλπ.

ΕΡ. Πιστεύετε ότι η Τζωρτζίνα καταλάβαινε τι της συνέβαινε παρά την εγκεφαλοπάθεια;

ΑΠ. Καταλάβαινε τα πάντα. Αυτό είναι εξακριβωμένο. Είμαι σίγουρη ότι καταλάβαινε γιατί αντιδρούσε σε εξωτερικά ερεθίσματα, δηλαδή όταν δεν ήμουν κοντά της γυρνούσε τα μάτια της στο χώρο και φαινόταν ότι με αναζητούσε, βλέπαμε παιδικά στην τηλεόραση και σειρές μαζί και αντιλαμβανόταν οτιδήποτε αστείο και σε παιχνίδια που κάναμε πάλι γελούσε, προσπαθούσε να σηκώσει τα χέρια της και να χορέψει όταν άκουγε τραγούδια. Μάλιστα έχω πολλά βίντεο από τέτοιες αντιδράσεις της. Ακόμα και στις εντολές του φυσικοθεραπευτή και της λογοθεραπεύτριας ανταποκρινόταν.

ΕΡ. Πότε έκανε το επόμενο επεισόδιο η Τζωρτζίνα;

ΑΠ. Στις 17-01-2022 είχαμε συνεννοηθεί με τον κο Ηλιάδη να κάνουμε μια μαγνητική εγκεφάλου για να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόταν το παιδί ώστε να ακολουθήσουμε μια περαιτέρω θεραπεία. Όλο αυτό το διάστημα που το παιδί ήταν στο σπίτι επικοινωνούσαμε ανελλιπώς με τον κο Ηλιάδη και τον ενημερώναμε επακριβώς για ότι συνέβαινε. Ο κος Ηλιάδης της έκανε ημερήσια εισαγωγή στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Πατρών. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μαγνητική εγκεφάλου στη Τζωρτζίνα έγινε μέθη και της χορηγήθηκε χλωράλη. Ενώ έπρεπε να ξυπνήσει σχετικά σύντομα από τη μέθη αυτή το παιδί καθυστέρησε. Εγώ περίμενα από έξω. Όταν βγήκε ο κος Ηλιάδης να φύγει και ρώτησα τον κο Ηλιάδη γιατί δε ξυπνάει μου είπε ότι κάθε παιδί αντιδρά διαφορετικά και πρέπει να περιμένουμε και μου είπε ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Μετά βγήκαμε από τη ΜΕΘ και πήγαμε στο σπίτι. Εκείνο τον καιρό το παιδί πήγαινε κατά τις απογευματινές ώρες σε κέντρο απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες. Τη δραστηριότητά του αυτή τη συνεχίσαμε, αλλά μου τηλεφώνησαν από το κέντρο αυτό ότι τη βλέπουν κουρασμένη και έτσι μου την έφεραν στο σπίτι και όταν ήρθε στο σπίτι ενώ εκείνη τη στιγμή μιλούσα με βιντεοκλήση με το σύζυγό μου, ο οποίος ερχόταν από Αθήνα προς Πάτρα με το βανάκι της δουλειάς. Του έδειξα μέσω της βιντεοκλήσης τη Τζωρτζίνα και ήταν τότε που το παιδί άρχισε να βγάζει αφρούς από το στόμα, να προσηλώνει το βλέμμα της στο ταβάνι και να σφίγγει το στόμα της. Ο σύζυγος μου είπε να πάρω τηλέφωνο στην εντατική, πράγμα που έκανα και καθ’ υπόδειξη των εντατικολόγων της έδωσα μισά STEDON από τη δόση που έπαιρνε και το αντιεπιληπτικό φάρμακο KEPPRA.

ΕΡ. Πως αντέδρασε η Τζωρτζίνα στη χορήγηση αυτών των φαρμάκων;

ΑΠ. Ηρέμησε, της έκανα μπάνιο, της χορήγησα τα φάρμακά της και το γάλα της μέσω γαστροστομίας, η οποία είχε γίνει ενώ νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Πατρών, μετά από μονοήμερη νοσηλεία στο Καραμανδάνειο. Τη νύχτα την ακούσαμε με τον μπαμπά της να κάνει να θόρυβο του εμετού και από εκείνη την ημέρα ότι της βάζαμε στη γαστροστομία είτε τροφή, είτε νερό, είτε φάρμακα τα έκανε εμετό.

ΕΡ Πότε έκανε ανησυχητικό επεισόδια και την πήγατε στο Pιo;

ΑΠ. Στις 19-01-2022 αναγκαστικά νοσηλεύτηκε γιατί πλέον έκανε πολλούς εμετούς.

ΕΡ. Πότε και για ποιο λόγο έγινε η διακομιδή από το νοσοκομείο του Ρίου στο Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού;

ΑΠ. Στις 26-01-2022, γιατί έκανε επεισόδια, συνολικά 9, εκ των οποίων σε 2 επεισόδια ήταν παρών και ο πατέρας της και στα υπόλοιπα μόνο εγώ, όμοια με αυτά που έκανε στο Καραμανδάνειο και με αυτά που έκανε στο Ωνάσειο.

EP. Η διακομιδή πως έγινε;

ΑΠ. Με το ΕΚΑΒ.

ΕΡ. Ποιος ήταν μαζί της;

ΑΠ. Η παιδίατρος. Εγώ και ο πατέρας της ακολουθούσαμε από πίσω.

EP. Περιγράψτε μας τη νοσηλεία της Τζωρτζίνας στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, δηλαδή πείτε μας ακριβώς τι συνέβη από την εισαγωγή της μέχρι το μοιραίο περιστατικό.

ΑΠ. Στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού διεκομίσθη γιατί δεν υπήρχε στο νοσοκομείο του Ρίο ηλεκτροεγκεφαλογράφος 24ωρης παρακολούθησης. Αυτό συνέβη γιατί οι γιατροί του Pιo πίστευαν ότι τα επεισόδια οφείλονται σε επιληψία εξαιτίας της εγκεφαλοπάθειας. Έτσι ήθελαν να διερευνηθεί το θέμα από νευρολόγο. Έτσι πήραν οι γιατροί το ιστορικό του παιδιού και μετά μας πήγαν στο θάλαμο νοσηλείας.

EP. Ο θάλαμος αυτός πόσα κρεβάτια είχε;

ΑΠ. Ένα.

Πηγή: eReportaz.gr

