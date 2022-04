Life

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: 2ος ημιτελικός το Σάββατο (εικόνες)

Οι διεκδικητές των “εισιτηρίων” για τον τελικό και για το μεγάλο έπαθλο, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους επί σκηνής.

Στον 2ο Ημιτελικό του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, 9 Απριλίου, στις 20:00, στη σκηνή του σόου θα βρεθούν ακόμη δέκα ξεχωριστοί διαγωνιζόμενοι.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ: Ο 18χρονος Άγγελος Μαραγκάκης από τη Χερσόνησο της Κρήτης έρχεται με το λαούτο του και ερμηνεύει ένα παραδοσιακό ριζίτικο τραγούδι, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να μπει στον Τελικό.

TEAM NOCUOUS & 2SDF: Με μια parkour χορογραφία που θυμίζει μυστική αποστολή, οι Team Nocuous & 2SDFC, από τη Λαμία, έχουν το βλέμμα τους στον Τελικό.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ: Ο 18χρονος Ανδρέας Πεχλιβάνης από τη Θεσσαλονίκη, βάζει ψηλά τον πήχη με το τραγούδι που έχει επιλέξει να ερμηνεύσει. Άραγε θα τα καταφέρει;

Α.Σ.ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Εξωγήινη εισβολή θυμίζει η χορογραφία της πολυπληθούς ομάδας του Α.Σ. Πρωτοπορία που έχει ετοιμάσει για τους Ημιτελικούς.

ΕΦΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ: Μια εναέρια βόλτα στο δάσος θα μας πάει η γυμνάστρια Έφη Χατζηγεωργάκη με τη χορογραφία που θα παρουσιάσει πάνω σε πανιά.

GENΝADY PAPIZH:Τα 4 στοιχεία της φύσης είναι έτοιμος να ανεβάσει στη σκηνή ο μουσικός Gennady Papizh μέσα από τους αιθέριους ήχους που παράγει το στόμα του.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ BODY CONTROL CREW: Μια ακόμη δυναμική χορογραφία, έρχονται να παρουσιάσουν οι BODY CONTROL CREW από τη Νάουσα Ημαθίας με στόχο τους τον Τελικό.

JOANNA ANGELI: Μια από τις πιο δημοφιλείς όπερες του γαλλικού ρεπερτορίου επιλέγει να ερμηνεύσει η Joanna Angeli για μια θέση στον Τελικό.

ANTUAN CUBE MAGICIAN: Ο μάγος Antuan, σε άλλη μια επίδειξη δεξιοτεχνίας με τον κύβο του ρούμπικ, υπόσχεται να κερδίσει κριτές και κοινό.

SKT STREET WORKOUT: Οι τρεις φίλοι από τη Θεσσαλονίκη με τα καλογυμνασμένα σώματα, ανεβάζουν το θερμόμετρο στα ύψη -όπως μόνο αυτοί ξέρουν- με ένα δυναμικό πρόγραμμα καλλισθενικών ασκήσεων.

Ο 2ος Ημιτελικός του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», έρχεται αυτό το Σάββατο, 9 Απριλίου, στις 20:00, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να κερδίσουν την ψήφο κριτών και τηλεθεατών, και να περάσουν στον Μεγάλο Τελικό!

