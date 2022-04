Αθλητικά

Euroleague - Παναθηναϊκός: Νέα ήττα στο Βερολίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα μία ήττα «γνώρισε» ο Παναθηναϊκός από την Άλμπα στο Βερολίνο.

(φωτογραφία αρχείου)

Η υπερπροσπάθεια του Νεμάνια Νέντοβιτς στο Βερολίνο δεν αρκούσε και ο Παναθηναϊκός, γνώρισε ακόμη μία ήττα, τη 19η σε 27 αναμετρήσεις στην εφετινή Euroleague.

Οι «πράσινοι» έπεσαν με το τελικό 87-78 απέναντι στην Άλμπα (ρεκόρ 12-15), σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 19ης αγωνιστικής και πλέον μετρούν αντίστροφα για την ολοκλήρωση της εφετινής ευρωπαϊκής... Οδύσσειας στην Πόλη (8/4, με Φενερμπαχτσέ).

Η έλλειψη διάρκειας στην επίθεση, τα πολλά κενά στην άμυνα και με τον Νέντοβιτς να αποτελεί τον μοναδικό «πράσινο» που πίστευε στην ανατροπή (27π.), ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία τύχη στο Βερολίνο. Το δυσάρεστο για το «τριφύλλι», πάντως, δεν είναι μόνο το αρνητικό αποτελέσματα, καθώς στο 37΄ είδε τον Σέρβο να πέφτει άτσαλα στο παρκέ, έχοντας γυρίσει τον αριστερό του αστράγαλο. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διάστρεμμα και ο Νέντοβιτς θα υποβληθεί σε εξετάσεις στη γερμανική πόλη για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του.

Από την Άλμπα οι Μάοντο Λο (11π., 3/4τρ.) και Κράιστ Κουμάτζι (12π., 8ρ.) κυριάρχησαν σε περιφέρεια και ρακέτα, αντίστοιχα, οδηγώντας τους Γερμανούς σε μία άνετη -όπως εξελίχθηκε- νίκη, χωρίς αντίκρισμα όμως, καθώς έχει χαθεί το τρένο της πρόκρισης στα πλέι οφ.

Τα δεκάλεπτα: 28-13, 44-40, 69-55, 87-78

Η έφεση της Άλμπα στο κομμάτι της δημιουργίας βοήθησε τους Γερμανούς όχι μόνο να απαντήσουν στην καλή εκκίνηση του Παναθηναϊκού, αλλά να μπουν από το 6΄ στη θέση του οδηγού (17-11) και να κλείσουν χωρίς άγχος την πρώτη περίοδο στο +15 (28-13). Με τον Νέντοβιτς, όμως, να αφυπνίζεται στην επίθεση, οι «πράσινοι» μείωσαν στο 16΄ (37-34), μετά από τρίποντο του Σέρβου, ενώ παρέμειναν μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου σε απόσταση αναπνοής (44-40).

Στην τρίτη περίοδο, πάντως, ο Παναθηναϊκός... θυμήθηκε το κακό πρόσωπο της πρώτης, και με τον Νέντοβιτς να παλεύει μόνος του είδε την Άλμπα να τρέχει επιμέρους σκορ 25-15, εξασφαλίζοντας στο 30΄ και πάλι διαφορά ασφαλείας (69-55). Με τον Παναθηναϊκό να έχει αποδεχθεί τη... μοίρα του, το τέταρτο δεκάλεπτο δεν έκρυβε ανατροπές και η ελληνική ομάδα υπέστη ακόμη μία απογοητευτική ήττα...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λάτισεβς, Ράκις, Περούγκα

Οι συνθέσεις:

ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Γκονθάλεθ): Λο 11 (3), Ντα Σίλβα 16 (2), Σμιθ 6 (1), Ντέλοου 11 (2), Μάτισεκ 2, Σνάιντερ 3, Ολίντε, Κουμάτζι 12, Τίμαν 4, Σίκμα 2, Μπλατ 9 (3), Ζούσμαν 11 (3).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Πρίφτης): Μέικον 6, Παπαγιάννης 4, Μποχωρίδης, Καββαδάς 5, Παπαπέτρου 15 (1), Κασελάκης 4, Γουάιτ 12 (1), Νέντοβιτς 27 (3), Έβανς, Μαντζούκας 2, Σαντ-Ρος 3.

Ειδήσεις σήμέρα:

Τροχαίο - Λαμία: Μπετονιέρα παρέσυρε γυναίκα με μηχανάκι (βίντεο)

Δολοφονία Τοπαλούδη: “Δεν άντεξα να μπω στο νεκροτομείο”, κατέθεσε ο πατέρας της

Ρούλα Πισπιρίγκου: Τι είπε στην απολογία της για την Τζωρτζίνα και τον Δασκαλάκη