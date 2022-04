Αθλητικά

Champions League: Η Ρεάλ Μαδρίτης σόκαρε την Τσέλσι

«Έλαμψε» ο Μπενζεμά με back to back χατ-τρικ. Μίνι έκπληξη της Βιγιαρεάλ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Η αιτία της (διαφαινόμενης) αποκαθήλωσης της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Τσέλσι, και μάλιστα μέσα στην έδρα της, είχε ονοματεπώνυμο: Καρίμ Μπενζεμά! Η Βιγιαρεάλ από την άλλη, έκανε την έκπληξη και νίκησε την Μπάγερν στο "Κεράμικα" με 1-0!

Με το δεύτερο, back to back, χατ τρικ στη διοργάνωση (προηγήθηκε αυτό επί της Παρί Σεν Ζερμέν στην φάση των "16") του Γάλλου στράικερ, αυτή την φορά στο "Στάμφορντ Μπριτζ", η Ρεάλ έφυγε νικήτρια από το Λονδίνο με 3-1 στον πρώτο προημιτελικό και βρίσκεται "αγκαλιά" με την πρόκρισή της στους ημιτελικούς πριν τη ρεβάνς της 12ης Απριλίου στο "Μπερναμπέου".

Ο Μπενζεμά στα 35 του χρόνια κάνει "πράγματα και θαύματα" την εφετινή σεζόν. Απέκλεισε μόνος του την Παρί και σήμερα έβαλε "φαρδιά πλατιά την υπογραφή του" κι εναντίον της Τσέλσι, η οποία για να μείνει "ζωντανή" στο παιχνίδι υπεράσπισης του τίτλου της θα πρέπει την επόμενη εβδομάδα να κάνει μία τεράστια υπέρβαση στη Μαδρίτη.

Με τα τρία γκολ που πέτυχε ο Μπενζεμά έγινε ο πρώτος παίκτης στα χρονικά που κάνει χατ τρικ εναντίον της Τσέλσι σε ευρωπαϊκό ματς. Μόνον τρεις παίκτες στο παρελθόν έχουν πετύχει συνεχόμενα χατ τρικ στο Champions League: ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι τη σεζόν 2016/2017, αλλά και ο Λουίς Αντριάνο την περίοδο 2014/2015.

Στο "Κεράμικα" η Βιγιαρεάλ ήταν ανώτερη σε όλα τα επίπεδα απέναντι στην "αγνώριστη" Μπάγερν. Σκόραρε με τον Ντανζούμα, στο 41΄ πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον Κοκλέν, το οποίο δε μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης από τον VAR, ενώ στο δεύτερο μέρος είχε και δοκάρι με τον Μορένο.

Το 1-0 έμεινε έως το τέλος του ματς, σκορ που σαφώς και είναι αναστρέψιμο από την Μπάγερν στο δεύτερο ματς που θα διεξαχθεί στην "Αλιάνζ Αρένα", ωστόσο, δεν αναιρεί το γεγονός ότι το "κίτρινο υποβρύχιο" έχει -για την ώρα- το προβάδισμα για να βρεθεί στην τετράδα.

