“The 2Night Show” - Πολυδερόπουλος: Πολλοί κάνουν πράγματα στη ζωή τους για να αποδείξουν ότι “κάτι είναι”

Ο δημοφιλής ηθοποιός παραχώρησε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη αναφερόμενος στη σχέση του με τα αδέρφια του, για τις επισκέψεις στο Άγιο Όρος αλλά και τις συμπεριφορές στο χώρο του θεάτρου

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πλατό της εκπομπής "The 2Night show".

O Νίκος Πολυδερόπουλος μίλησε και για τη δυσαρέσκειά του για την "επιφανειακή" συμπεριφορά κάποιων συναδέλφων του.

"Εάν ήξερα ότι φεύγω από την ηθοποιία από δικό μου λάθος, θα ήμουν εντάξει. Όταν φας "χαστούκια" στη ζωή σου, αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι μέσα σου έχεις μια δύναμη που είναι υπερδύναμη. Αν την πιάσεις, σταματάς να λες "αυτός φταίει κλπ", φταις εσύ. Όποτε δεν με αγχώνει να γυρίσω και να κάνω κάποια άλλη δουλειά. Πολλοί άνθρωποι κάνουν πράγματα στη ζωή τους, για να αποδείξουν ότι κάτι είναι, να υπάρχουν, να γίνουν αποδεκτοί στον κόσμο μέσα από τη δουλειά τους όχι από την προσωπικότητά τους. Βλέπεις έναν άνθρωπο που περνάει και μπορεί να είναι γνωστός.

Ας πούμε ότι είναι ηθοποιός. Και μπορεί να φέρεται κακά σε συναδέλφους ας πούμε αλλά λες "Α αυτός είναι καλός ηθοποιός". Αυτός παίρνει μια κάπα, την κάπα του ηθοποιού, γυρνάει σπίτι του, τη βγάζει και δεν είναι τίποτα" είπε ο Νίκος Πολυδερόπουλος.

Για τη σχέση του με το Θεό και τις επισκέψεις του στο Άγιο Όρος "Μου αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος για να βλέπω που βαδίζω".

Όσο για τη σχέση με τα αδέρφια του "ξέρω ότι θα μου δώσουν τις καλύτερες συμβουλές" ενώ συμπλήρωσε ότι ¨όταν ο τσακωνόμασταν ο πατέρας μας μας έλεγε να πα΄ρουμε ο ένας τον άλλο αγκαλιά"

