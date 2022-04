Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Έκλεψε φορτηγό και προκάλεσε τροχαίο

Στην προσπάθεια του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, εγκατέλειψε το όχημα πεζός και μάλιστα πρόβαλλε ισχυρή αντίσταση κατά τη σύλληψη του.

Ένας 43χρονος οδηγός κατηγορείται ότι προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με κλεμμένο φορτηγό, προξενώντας υλικές ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, κι όταν έγινε αντιληπτός από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Προσέκρουσε όμως σε κράσπεδο και εγκατέλειψε πεζός το όχημά του για να συλληφθεί τελικά, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη στη δυτική Θεσσαλονίκη και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία με την αυτόφωρη διαδικασία.

