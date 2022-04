Πολιτική

Δένδιας για Μαριούπολη: Θα ζητήσουμε από το Διεθνές Δικαστήριο τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου

Ο ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα έχει ειδικό ενδιαφέρον για τη Μαριούπολη, λόγω της ελληνικής κοινότητας άνω των 100.000 ατόμων εκεί».

Τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου στη Μαριούπολη θα ζητήσει η Ελλάδα από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, που συνεδριάζει σήμερα για δεύτερη ημέρα στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας δήλωσε, «Η Ελλάδα θα ζητήσει από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να διερευνήσει εγκλήματα πολέμου που διενεργήθηκαν στη Μαριούπολη. Η Ελλάδα έχει ειδικό ενδιαφέρον για τη Μαριούπολη, λόγω της ελληνικής κοινότητας άνω των 100.000 ατόμων εκεί.

Πέραν αυτού, θα ζητήσω από τους ομολόγους μου στη Συμμαχία να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν να βοηθήσουν την Ουκρανία και να προστατεύσουν την Οδησσό, ούτως ώστε η Οδησσός να μην έχει τη μοίρα της Μαριούπολης».

