Οικονόμου: Γυρίσαμε οριστικά σελίδα στο βιβλίο της κρίσης και των μνημονίων

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα απολιγνιτοποίησης. Η απάντηση του στην Ζαχάροβα για τις απελάσεις Ρώσων διπλωματών.

«Μόλις πριν από λίγες μέρες η κυβέρνηση αποπληρώνοντας πρόωρα και τις τελευταίες υποχρεώσεις της χώρας προς το ΔΝΤ έκλεισε, όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός, ένα γκρίζο κεφάλαιο που άνοιξε τον Μάρτιο του 2020. Η Ελλάδα γύρισε οριστικά σελίδα στο βιβλίο της κρίσης και των μνημονίων και εισήλθε επισήμως σε μια άλλη εποχή. Πρόκειται για μια θυσία όλου του ελληνικού λαού που επιτεύχθηκε με θυσίες αλλά και με κόπους», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ο λαός μας έδειξε αντοχή, καρτερία και ατσάλινη θέληση», τόνισε ο κ. Οικονόμου μέχρι να έρθει η μέρα της οριστικής αποπληρωμής του ΔΝΤ. Αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί και αρκετά νωρίτερα αν δε μεσολαβούσε η εμπειρία του 2015 και "το λέω αυτό χωρίς ίχνος μεμψιμοιρίας". Στο σημείο αυτό τόνισε πως ενώ βρισκόμαστε στη δίνη μιας διεθνούς κρίσεως θα πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι πάντοτε υπάρχουν και χειρότερα αν η διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται από ερασιτεχνισμό και καιροσκοπία.

Είπε πως η προεξόφληση που αφορά ποσό 8,2 δισεκ. ευρώ ξεκίνησε από την κυβέρνηση της ΝΔ τον Νοέμβριο του 2019 και ολοκληρώθηκε μέσα σε λιγότερο από δυόμισι χρόνια παρά τις τρομερές αντιξοότητες που βιώνουμε.

Έκανε λόγο για μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη με ουσιαστικό όφελος για τη χώρα μας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι ο παγκόσμιος αντίκτυπος είναι θετικότατος. Εξήγησε ότι οι πόροι που εξοικονομούνται διοχετεύονται για τη στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και των ευάλωτων συμπολιτών μας. Ταυτόχρονα όπως τόνισε η προεξόφληση έχει και συμβολική αξία καθώς μεταξύ άλλων πιστοποιεί την πρόοδο και τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας και αναδεικνύει τις προοπτικές ανάπτυξης.

«Ενισχύουμε με την πολιτική μας με κάθε τρόπο τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα συνεχίζει την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα μεριμνώντας για την ενεργειακή επάρκεια και την αυτονομία της χώρας», τόνισε και έκανε αναφορά στα χθεσινά εγκαίνια του φωτοβολταϊκού πάρκου των ΕΛΠΕ στην Κοζάνη. Έργο που αποτελεί «αλλαγή παραδείγματος στο ενεργειακό και παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας καθώς τροφοδοτεί όχι μόνο με πιο καθαρή αλλά και με πιο φθηνή ενέργεια νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Πρόσθεσε ότι σύντομα θα κατατεθεί νομοσχέδιο και η χώρα θα αποκτήσει τον πρώτο κλιματικό της νόμο στον οποίο θα τίθενται δεσμευτικοί στόχοι για το 2030, 2040 και το 2050. «Στόχος είναι να μετατρέψουμε την πράσινη ενέργεια σε αναπτυξιακή ευκαιρία και να πετύχουμε την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας», υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου.

Θέλησε επίσης να υπενθυμίσει ότι η απολιγνιτοποίηση είναι μία ευκαιρία η οποία ξεκίνησε και δρομολογείται εδώ και μία δεκαετία. Ξεκίνησε ουσιαστικά στο 2010 και όπως είπε η σχετική απόφαση ήταν σωστή και παραμένει σωστή. «Ο λιγνίτης είναι ρυπογόνος είναι ακριβός και σε κανονικές συνθήκες είναι πολύ ακριβότερος από το φυσικό αέριο».

Εξήγησε ότι μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το φυσικό αέριο έφθασε σε σχεδόν δεκαπλάσια τιμή και εξήγησε ότι η στρατηγική δεν αλλάζει αλλά πρέπει να τροποποιηθεί γιατί έχουμε πόλεμο, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες. Ο λιγνίτης σε αυτή την περίπτωση αποτελεί μια λύση ανάγκης, τόνισε.

«Με αυτά τα δεδομένα είναι λογικό να αυξήσουμε για την επόμενη διετία την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη αυξάνοντας κατά 50% την εξόρυξή του», υπογράμμισε και μίλησε και προσωρινό μέτρο κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση για τη στάση που τηρεί και μιλώντας επίσης για τη διαδικασία εξυγίανσης της ΔΕΗ. Πρόσθεσε πως αποδεικνύεται ότι δίχως την εξυγίανση η ΔΕΗ όχι μόνο δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει τις εκπτώσεις προς τους καταναλωτές, όχι μόνο δεν θα μπορούσε να επενδύσει σε ΑΠΕ αλλά θα κινδύνευε και η ίδια η βιωσιμότητά της.

Έκανε στη συνέχεια αναφορά στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Δουλειές Ξανά», αναλύοντας τους στόχους που θα επιτευχθούν μέσω συγκεκριμένων προβλέψεων. «Βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής», είπε επίσης τονίζοντας ότι «το νομοσχέδιο εισάγει ρυθμίσεις που διευκολύνουν τόσο την απόκτηση και ανέγερση ακινήτων που θα διατεθούν για τη στέγαση εργαζόμενων, ανέργων και των οικογενειών τους, όσο και την αξιοποίηση της περιουσίας της ΔΥΠΑ για την αύξηση των εσόδων της».

Η αντίθεσή μας στη ρωσική εισβολή είναι αδιαπραγμάτευτη, είναι ζήτημα αρχών και αξιών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κληθείς να σχολιάσει δήλωση της κυρίας Ζαχάροβα ότι οι απελάσεις των Ρώσων διπλωματών από την Ελλάδα θα απαντηθούν κατάλληλα δήλωσε. "Η αντίθεσή μας στη ρωσική εισβολή είναι αδιαπραγμάτευτη. Είναι ζήτημα αρχών και αξιών. Οι διμερείς μας σχέσεις βασίζονται σε αρχές και αξίες. Η χώρα σε αυτό είναι απόλυτη".

Σχετικά με τη δίωξη του Ρώσου ολιγάρχη Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ από το υπουργείο δικαιοσύνης των ΗΠΑ και αν η υπόθεση έχει σχέση με την Ελλάδα ο κ. Οικονόμου απάντησε πως έχει μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις σε αυτή την έρευνα. "Αφορά υπόθεση όπου ένα πολύ μεγάλο ποσό ύψους 10 εκ δολαρίων χρησιμοποιήθηκε μέσα από διάφορες εταιρείες για την παράκαμψη κυρώσεων που αφορούσαν πάλι τη ρωσική εισβολή στην Κριμαία με σκοπό να στηθεί στην Ελλάδα τηλεοπτικός σταθμός που προφανώς θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα αυτών που θα τον χρηματοδοτούσαν. Εμπλέκονται γνωστά πρόσωπα τα οποία είχαν ανάμειξη εκείνη την περίοδο και ως ιδιοκτήτες και ως γενικοί διευθυντές. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας για να δοθούν απαντήσεις οι οποίες θα δώσουν εξηγήσεις σε μία σειρά από αλληλένδετα μεταξύ τους ζητήματα και φαινόμενα. Θα το παρακολουθούμε στενά", απάντησε.

Ερωτηθείς γιατί δεν υπήρχε σύστημα πυρασφάλειας στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ο κ. Οικονόμου απάντησε πως βρίσκεται σε εξέλιξη η πραγματογνωμοσύνη και "μόλις έχουμε το πόρισμα θα τοποθετηθούμε".

Σχετικά με τις αποζημιώσεις των οδηγών που εγκλωβίστηκαν στο χιονιά στην Αττική Οδό και η εταιρεία τους ζητά να υπογράψουν κείμενο το οποίο αναφέρει ότι δεν αξιώνουν άλλες διεκδικήσεις, ο κ. Οικονόμου τόνισε πως "δικαιούνται να έχουν όποιες διεκδικήσεις τους επιτρέπει ο νόμος". Πρόσθεσε επίσης ότι "δικαιούνται ταυτόχρονα την αποζημίωση αυτή με τον τρόπο που ανακοινώθηκε, σχεδιάστηκε και επιβλήθηκε και με τη δημόσια παρέμβαση του πρωθυπουργού". Συμπλήρωσε ότι "δεν συνδέονται μεταξύ τους".

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά από σχετική ερώτηση διέψευσε σενάρια για ρεύμα με δελτίο και για αναδρομική ρήτρα αναπροσαρμογής για επτά μήνες.

