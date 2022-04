Πολιτική

Ομιλία Ζελένσκι στην Βουλή: αντιδράσεις για το Τάγμα Αζόφ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιδράσεις πυροδοτεί η συμμετοχή στο μήνυμα που απηύθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι προς την Ελληνική Βουλή, ενός μέλους του «Τάγματος του Αζόφ».

Αντιδράσεις πυροδοτεί η συμμετοχή στο μήνυμα που απηύθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι προς την Ελληνική Βουλή, μέλους του «Τάγματος του Αζόφ».

H παρέμβαση του - κατά δήλωσή του - ελληνικής καταγωγής Ουκρανού έγινε στο μέσον της ομιλίας Ζελένσκι όταν ο Βολοντίμρ Ζελένσκι επέλεξε να δώσει τον λόγο σε δύο μαχητές, όπως είπε, λέγοντας: «Είμαι βέβαιος ότι με την βοήθεια της Ελλάδας θα νικήσουμε. Ο χρόνος είναι η πιο κρίσιμη διάσταση. Μην ακούστε μόνο εμένα. Ακούστε δυο μαχητές».

Τον λόγο έλαβε έτσι ο αυτοσυστηθείς ως Μιχαήλ, ο οποίος ανέφερε: «Απευθύνομαι σε εσάς σαν Έλληνας στην καταγωγή. Λέγομαι Μιχαήλ. Ο παππούς μου πολέμησε στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο κατά των ναζιστών. Τραυματίστηκε τρεις φορές. Εγώ γεννήθηκα στη Μαριούπολη και συμμετέχω στην άμυνα της πόλης από τους Ρώσους ναζιστές. Δεν θα μιλήσω για τις δυσκολίες που έχουμε στην άμυνα, συμμετέχοντας στην ουκρανική άμυνα μέσα από το τάγμα Αζόφ. Αυτό είναι το χρέος μου έναντι της πόλης μου, το χρέος μου σαν άντρας και πρέπει να μιλήσω για τις καταστροφικές συνθήκες μέσα στις οποίες βρίσκεται η ελληνική Μαριούπολη».

H τοποθέτηση - απάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία με δημοσίευση στον λογαριασμό του στο twitter

Η ομιλία μελών του νεοναζιστικού Τάγματος Αζόφ στη Βουλή των Ελλήνων αποτελεί πρόκληση.

Την απόλυτη ευθύνη φέρει ο ΠΘ.

Μίλησε για ιστορική ημέρα αλλά είναι ιστορική ντροπή.

Η αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό είναι δεδομένη.

Οι ναζί όμως δεν μπορεί να έχουν το λόγο στη Βουλή. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) April 7, 2022

Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου "Ο Πρόεδρος Ζελένσκι, στην ομιλία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, περιέγραψε τα δεινά που προκαλεί στον ουκρανικό λαό η ρωσική εισβολή και εστίασε στην ηρωική αντίσταση του λαού του. Η συμπερίληψη στην ομιλία του μηνύματος μέλους του τάγματος Αζόφ ήταν λανθασμένη και άστοχη. Είναι όμως εξοργιστική και ανέντιμη η χρήση αυτού του λάθους από μερίδα της αντιπολίτευσης, με πρωτοστάτη τον κ. Τσίπρα, ώστε να δικαιολογήσουν για άλλη μια φορά τη ρωσική εισβολή. Μια εισβολή που προκαλεί εκτελέσεις αμάχων και ανθρωπιστική καταστροφή. Αν κάτι είναι ντροπή είναι να μην παίρνουν καθαρή θέση. Ντροπή είναι οι ίσες αποστάσεις και η στάση αγγαρείας που κράτησαν σήμερα στη Βουλή. Ήλθε η ώρα των καθαρών απαντήσεων: είναι με τους Ουκρανούς, που μάχονται για την ελευθερία τους, ή με τους εισβολείς του Πούτιν; Άλλη εναλλακτική δεν υπάρχει".

Σε δήλωσή της, και η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ολγα Γεροβασίλη σημειώνει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα ζητήσει εξηγήσεις από τον Πρόεδρο της Βουλής.

"Ακούσαμε σήμερα με σεβασμό και αλληλεγγύη το δημοκρατικά εκλεγμένο Πρόεδρο της Ουκρανίας, κ. Ζελένσκι, ο οποίος αντιστέκεται στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας. Από εκεί και μετά όμως, είναι απαράδεκτο ότι σήμερα στο ελληνικό Κοινοβούλιο απευθύνθηκε μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, μέλος του Τάγματος Αζόφ. Σε λίγη ώρα έχουμε Διάσκεψη των Προέδρων και θα ζητηθούν εξηγήσεις από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Τασούλα, αν ήταν ενημέρος, αν συμφώνησε. Διότι νομίζω ότι αυτό αποτελεί μεγάλο ατόπημα".

Με γραπτή δήλωση του, ο Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής Κ.Ο. Κινήματος Αλλαγής δήλωσε

"Η παρουσία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής σήμερα στην ολομέλεια ήταν μια αυτονόητη πράξη τιμής προς τον Ουκρανικό λαού που αντιστέκεται στην ρώσικη εισβολή. Μια πράξη τιμής που αποδόθηκε στο πρόσωπο στου προέδρου της Ουκρανίας κ. Ζελένσκι.

Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση από άλλο πρόσωπο, και αναφέρομαι σε μια εξέλιξη που μας αιφνιδίασε εξαιρετικά δυσάρεστα.

Το σαφές μήνυμα συμπαράστασης του Ελληνικού λαού προς το λαό της Ουκρανίας που υπερασπίζεται τη χώρα του είναι ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται παρερμηνείες.

Το ξεκάθαρο αυτό μήνυμα οφείλουν κα το περιφρουρήσουν όλοι".

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος αυτό που έγινε σήμερα στην ελληνική Βουλή».

«Ντράπηκε και η ντροπή σήμερα στη Βουλή και την ομιλία Ζελένσκι με τα κόμματα του ΝΑΤΟικού τόξου να χειροκροτάνε τους ναζί του τάγματος Αζόφ, επειδή αυτό επιβάλλουν οι ΝΑΤΟικές οδηγίες και δεσμεύσεις. Απόλυτη δικαίωση για τη στάση του ΚΚΕ», σχολίασε το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.

Έντονη ήταν η αντίδραση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος ανέφερε "Η σημερινή ημέρα θα καταγραφεί ως η ημέρα ντροπής του ελληνικού κοινοβουλίου και της Ελληνικής Δημοκρατίας! Για πρώτη φορά βέβαια είδαμε τόσους βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας να παρίστανται στην αίθουσα, διότι καθ' όλη τη διάρκεια των τριών ετών είναι στην πλειοψηφία τους, απόντες. Φαίνεται ότι οι εκλεγμένοι της ΝΔ σέβονται περισσότερο τους Ουκρανούς, παρά τους Έλληνες πολίτες που τους έστειλαν στο κοινοβούλιο. Παρακολουθήσαμε λοιπόν ένα διάγγελμα Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν έγινε καμία αναφορά στην τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου. Αντίθετα, η τουρκική θηριωδία κατά του κυπριακού ελληνισμού «διεγράφη» από τον Ουκρανό πρόεδρο, εντός της Βουλής των Ελλήνων. Το χειρότερο όλων, επιτρέψαμε στον κ. Ζελένσκι να κάνει ένα τηλεοπτικό σόου, χρησιμοποιώντας ακόμη και κουκουλοφόρους, οι οποίοι κατά δήλωσή τους ανήκαν στα ναζιστικά τάγματα Αζόφ. Η νομιμοποίηση ναζιστών συνιστά μία ανεξίτηλη εικόνα ντροπής για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ επέτρεψαν την μετατροπή του λίκνου της Δημοκρατίας σε υπερασπιστή της ναζιστικής θηριωδίας, στην μαύρη επέτειο των 81 ετών από τη ναζιστικής επίθεσης στην Ελλάδα. Εάν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ δεν το γνώριζαν, τότε είναι ανίκανοι και εξαπατήθηκαν από τον κ. Ζελένσκι. Εάν όμως το γνώριζαν και το επέτρεψαν, τότε είναι άκρως επικίνδυνοι. Στην συνέχεια, ο ίδιος ο κ. Ζελένσκι προσέβαλε εκ νέου το ελληνικό κοινοβούλιο, κάνοντας υποδείξεις για το πώς πρέπει να ασκηθεί η εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Έφτασε δε στο σημείο να ζητά και περαιτέρω πολεμική εμπλοκή με αποστολή όπλων στο πεδίο των μαχών. Η εικόνα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να καταχειροκροτούν όρθιοι τα μέλη των ναζιστικών ταγμάτων Αζόφ και τον Ζελένσκι, θα τους συνοδεύει έως το τέλος του πολιτικού τους βίου. Στο τέλος ο Πρόεδρος της Βουλής μίλησε ατυχώς εξ ονόματος όλης της Βουλής, νομιμοποιώντας και αυτός τους ναζί των ταγμάτων Αζόφ, αναφωνώντας «Ζήτω η Ουκρανία, Ζήτω η ελευθερία». Ο Πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος ήταν ενήμερος για την παρέμβαση των κουκουλοφόρων ναζιστών, οφείλει να υποβάλλει την παραίτηση του. Η Ελληνική Λύση αισθάνεται δικαιωμένη για την εθνική επιλογή της, να μην παραστεί στο διάγγελμα Ζελένσκι, που μετετράπη σε Διάγγελμα των ναζί της Αζόφ. Εμείς θα συνεχίσουμε να αναφωνούμε από τα βάθη της ψυχής μας: Ζητώ η Ελλάς. Ζήτω η Κύπρος. Ζήτω η ελευθέρια. Ζήτω η Δημοκρατία".

Εντονη και η αντίδραση του Γιάνη Βαρουφάκη και του ΜέΡΑ25 "Ο εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 Γιώργος Λογιάδης αποχώρησε άμεσα από την αίθουσα μόλις έγινε αντιληπτό πως μέλη του Τάγματος Αζόφ πήραν τον λόγο. Το ΜέΡΑ25 είναι αλληλέγγυο στον Ουκρανικό Λαό, όχι στο ναζιστικό Τάγμα Αζόφ! Αυτό που συνέβη σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι απαράδεκτο, είναι καταδικαστέο, είναι ο απόλυτος εξευτελισμός και συνέβη με την πλήρη κάλυψη και ανοχή του Προέδρου της Βουλής και της Κυβέρνησης αλλά και όλων όσοι παρέμειναν στην αίθουσα"

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι μόλις πρόσβαλε τη Βουλή των Ελλήνων δίνοντας βήμα σε ναζί μέλη του Τάγματος Αζόφ και, έτσι, υπονόμευσε τον αγώνα των Ουκρανών εναντίον του στρατού του Πούτιν. Το ΜέΡΑ25 είναι αλληλέγγυο στον Ουκρανικό Λαό, όχι στο Τάγμα Αζόφ που δίνει άλλοθι στον Πούτιν. — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) April 7, 2022

Ο Νίκος Φίλης και άλλοι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησαν από την αίθουσα ως διαμαρτυρία.

Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής δήλωσε "Η Ελληνική Βουλή σήμερα δεν ζήτησε δυστυχώς δια των θεσμικών της παραγόντων, ούτε εξηγήσεις ούτε εγγυήσεις για την ομογένεια από τον κ. Ζελένσκι, όπως συνέβη πρόσφατα στο ρουμανικό κοινοβούλιο.

Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να επετράπη σήμερα να απευθυνθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο, χωρίς να ενημερωθούμε, εκτός από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας και ένας παρακρατικός, μέλος της ναζιστικής οργάνωσης του τάγματος ΑΖΟΦ, που βαρύνεται για την άσκηση βίας κατά της ομογένειας.

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, με όλο τον σεβασμό οφείλατε προηγουμένως να μας ενημερώσετε ότι εκτός από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας θα είχαμε και παρακρατικούς σήμερα στην Ελληνική Βουλή".





Ειδήσεις σήμερα:

Ζελένσκι στην Βουλή: “Ελευθερία ή Θάνατος” λέμε τώρα οι Ουκρανοί (βίντεο)

Ρούλα Πισπιρίγκου: Απομονωμένος ο Μάνος στην Αθήνα (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Έκλεψε φορτηγό και προκάλεσε τροχαίο