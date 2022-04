Πολιτική

Η Βικτώρια Νούλαντ στον ΑΝΤ1: όλη η συνέντευξη (βίντεο)

Αναλυτικά όσα είπε η Υφυπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ για την Ενέργεια, τον αγωγό EastMed2, την ανατολική Μεσόγειο, την Ουκρανία και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Την ανάγκη η Ελλάδα να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στην προσπάθεια ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης από την Ρωσία, υπογράμμισε η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βικτώρια Νούλαντ, μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στην Μαρία Σαράφογλου.

Στην Αθήνα, η Αμερικανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών συζήτησε με τον Έλληνα πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών, καθώς και με Ισραηλινούς και Κύπριους αξιωματούχους της τριμέρους, εναλλακτικά σχέδια για την σταδιακή απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στον αγωγό EastMed2, στον ρόλο της Τουρκίας στις εξελίξεις σχετικά με την Ενέργεια στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, ενώ αναφέρθηκε και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Για τις τελευταίες, είπε μεταξύ άλλων, πως «οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρές. Χτίσαμε αυτήν την αρχιτεκτονική ασφάλειας που επιτρέπει στην Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο της ασφάλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή μπροστά στον βίαιου πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Σε εκείνη τη συγκυρία ξεκινήσαμε αυτό που τείνει να γίνει μια ακμάζουσα ενεργειακή συνεργασία με τον αγωγό TAP, τον IGB μέχρι τη Βουλγαρία και το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο ότι η Ελλάδα βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της ενεργειακής ασφάλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη μαζί με το γεγονός ότι έχουμε αμερικανικές εταιρείες που συμμετέχουν στην τεχνολογική επανάσταση που συμβαίνει εδώ είναι πολύ συναρπαστικό».

«Πρέπει να χτίσουμε την ηλεκτρική διασύνδεση, πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα στο θέμα του υγροποιημένου αερίου με τις πλωτές εξέδρες, στις οποίες επικεντρώνεται τώρα η Ελλάδα, στην πορεία προς μια πιο πράσινη μετάβαση», δήλωσε η κ. Νούλαντ, κάνοντας λόγο για νέες ευκαιρίες στην ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας πως αυτές μπορούν να αποτελέσουν κοινό τόπο για Ελλάδα και Τουρκία.

«Δεν υπάρχει τρόπος για τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει την Τουρκία για να αποφύγει τις κυρώσεις, διαφορετικός από αυτόν που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα εξαιτίας του τρόπου που έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις, είπε μεταξύ άλλων η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Παρακολουθήστε όλη την συνέντευξη της Βικτώρια Νούλαντ στον ΑΝΤ1 και στην Μαρία Σαράφογλου:

