Καιρός: Αποπνικτική ατμόσφαιρα με ζέστη και σκόνη την Παρασκευή

Ηλιοφάνεια, άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικάνικη σκόνη συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Ποιες περιοχές θα "πνιγούν" από σκόνη. Πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία.

Την Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες. Σχετικά αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υποχωρήσουν σημαντικά.

Η θερμοκρασία σε άνοδο στα ηπειρωτικά, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 5 έως 25, στην Ήπειρο από 4 έως 24 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 27, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 26 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 22 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι σε ολόκληρη τη χώρα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 Μποφόρ και τοπικά στα νότια πελάγη 6 Μποφόρ, αλλά το βράδυ στο Αιγαίο θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 5 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς.

