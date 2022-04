Παράξενα

Κορονοϊός - Γαλλία: Αυξημένη ζήτηση για.. κραγιόν

Μεγάλη αύξηση καταγράφεται στις πωλήσεις κραγιόν και ειδών μακιγιάζ στην Γαλλία.

Σημαντική αύξηση εμφανίζουν στη Γαλλία οι πωλήσεις γυναικείων κραγιόν, αλλά και γενικότερα ειδών μακιγιάζ, μετά την κατάργηση της υποχρεωτικής μάσκας στους δημόσιους χώρους και τον περιορισμό της τηλεργασίας.

Η αύξηση φθάνει σε ορισμένα καταστήματα ακόμη και το 70% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Figaro.

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Nielsen, κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού εγκλεισμού το 2020 οι πωλήσεις κραγιόν και ειδών μακιγιάζ σημείωσαν μείωση της τάξεως του 50%.

