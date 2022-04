Αθλητικά

ΑμεΑ: Διπλός “ασημένιος” θρίαμβος για το ελληνικό μπότσια

Το ελληνικό μπότσια πανηγύρισε δύο φορές στο World Boccia Intercontinental Challenger που διεξήχθη στο Ζάγκρεμπ.

Στην πρώτη διεθνή διοργάνωση του 2022, η Χρυσή Μόρφη Μέτζου κατέκτησε την 2η θέση στην κατηγορία BC4 γυναικών, ενώ στο πόντιουμ των νικητών ανέβηκε και ο Νικόλαος Μπουλούκος στην BC1 ανδρών (δεύτερος).

Η Χρυσή Μόρφη Μέτζου, στον τελικό ηττήθηκε 5-1 από την Σάμπο (Ουγγαρία), κατέκτησε ωστόσο το ασημένιο μετάλλιο που αποτελεί και την κορυφαία -έως τώρα- αθλητική στιγμή στην καριέρα της, μαζί με τη συμμετοχή της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016. Να θυμίσουμε ότι η Μέτζου (σ.σ. πρώτη στη φάση των ομίλων με δύο νίκες) έφτασε στον τελικό μετά τη νίκη με 10-0 επί της Αράμπασιτς από την Κροατία.

Τρεις νίκες, σε τέσσερις αγώνες, στον όμιλο που σχηματίστηκε στην κατηγορία BC1 ανδρών, ήταν αρκετές ώστε ο Νικόλαος Μπουλούκος να πανηγυρίσει την κατάκτηση της 2ης θέσης και του ασημένιου μεταλλίου. Ο Μπουλούκος, ο οποίος έχασε την πρώτη θέση από τον Τσέχο Σάιντακ (σ.σ. λόγω της ήττας με 3-2), στον αγώνα του 5ου γύρου, νίκησε 8-1 τον Γιαρεμένκο από το Ισραήλ.

Τα αποτελέσματα των Ελλήνων στη διοργάνωση του Ζάγκρεμπ:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Κατηγορία BC2

Round 1 : Διονυσία Τσακίρη-Μόνικα Χάσε (Κροατία) 11-3

Round 2 : Διονυσία Τσακίρη-Μαριάνα Ολίμπια Σίλβα (Βραζιλία) 0-9

Round 3: Διονυσία Τσακίρη-Κλαούντια Τάργκα (Ιταλία) 4-2

Κατηγορία BC4

Round 1 : Χρυσή Μόρφη Μέτζου-Σιλβάνα Στρούνιακ (Κροατία) 4-0

Round 3 : Χρυσή Μόρφη Μέτζου-Νατάσα Μπαρτόλ (Σλοβενία) 9-2

Ημιτελικά : Χρυσή Μόρφη Μέτζου-Αναμαρίγια Αράμπασιτς (Κροατία) 10-0

Τελικός: Χρυσή Μόρφη Μέτζου-Αλεξάντρα Σάμπο (Ουγγαρία) 1-5

ΑΝΔΡΕΣ

Κατηγορία BC1

Round 1 : Νικόλαος Μπουλούκος-Ρομάν Σάιντακ (Τσεχία) 2-3

Round 2 : Νικόλαος Μπουλούκος-Μάρτιν Φρκόβιτς (Κροατία) 6-1

Round 4 : Νικόλαος Μπουλούκος-Ρικάρντο Ζανέλα (Ιταλία) 11-0

Round 5 : Νικόλαος Μπουλούκος-Σέργκι Γιαρεμένκο (Ισραήλ) 8-1

Κατηγορία BC2

Round 1 : Νικόλαος Γονιός-Φράνσις Ρομπουτς (Βέλγιο) 1-9

Round 2 : Νικόλαος Γονιός-Μάρκο Τούρκοβιτς (Κροατία) 2-7

Κατηγορία BC4

Round 1 : Άρτι Τσουκαλι-Αρτέμ Κολίνκο (Ουκρανία) 0-11

Round 2 : Άρτι Τσουκαλι-Βασίλε Αγκάθε (Ισπανία) 0-7