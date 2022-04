Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω” - Δήμητρα Γαλάνη: Η αποκάλυψη για τον Τσιτσάνη και η έκπληξη του Μαζωνάκη (βίντεο)

Η σπουδαία ερμηνεύτρια σε μία σπάνια συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Τα παιδικά της χρόνια, οι σπουδαίες συνεργασίες και η αποκάλυψη για την συνεργασία της με τον Βασίλη Τσιτσάνη.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια Δημήτρα Γαλάνη σε μια από τις σπάνιες φορές που δίνει συνεντεύξεις βρέθηκε φιλοξενούμενη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Ενώπιος Ενωπίω" και τον Νίκο Χατζηνικολάου και μίλησε για όλα.

Τι είπε για τα παιδικά της χρόνια και την ενασχόλησή της με τη μουσική, για την καριέρα της αλλά και τον ρόλο που έπαιξε ο πατέρας της στις αποφάσεις που πήρε. Όπως είπε στην ηλικία των 16 ετών ξεκίνησε την ενασχόλησή της με το τραγούδι κατόπιν της παρότρυνσης του του τενόρου πατέρα της.

Χωρίς τη μουσική δεν ζω

«Χωρίς τη μουσική δεν υπάρχω, είναι οξυγόνο, είναι ζωτικής ανάγκης. Χωρίς την χρησιμοποίηση της μουσικής μπορώ να υπάρξω. Δηλαδή, χωρίς την έκθεση που προκύπτει από τη μουσική, αλλά χωρίς την μουσική είναι αδύνατον. Πάντα ήμουν έτσι από την αρχή. Το θέμα μου δεν ήταν το πώς θα είμαι πάνω σε μια σκηνή. Το θέμα μου ήταν πώς θα “κολυμπάω” μέσα στη μουσική κι αυτό ήταν το ζητούμενο μου. Με έναν τρόπο ένιωθα πως ήμουν προορισμένη για τη μουσική. Όταν ο μπαμπάς μου είδε μια μικρή κλίση σε μένα μου το καλλιέργησε πάρα πολύ και η μητέρα μου επίσης. Εγώ κατά καιρούς άλλαζα επαγγέλματα. Άλλοτε ήθελε να γίνω γιατρός μετά αρχιτεκτόνισσα. Όποτε, όμως, σκεφτόμουν τον εαυτό μου με τη μουσική, με σκεφτόμουν μέσα σε μια μεγάλη ορχήστρα οπού έγραφα μουσική», δήλωσε και πρόσθεσε: «Ένιωθα προορισμένη για τη μουσική, μου καλλιεργήθηκε από μικρό παιδάκι. Είχα το προνόμιο να έχω δύο γονείς που με αποδέχτηκαν σαν προσωπικότητα, αγάπησαν αυτό που είμαι και δεν το εμπόδισαν ποτέ, αυτό είναι η μεγαλύτερη περιουσία που μου έδωσαν».

Για τον έρωτα

Μιλώντας για τα συναισθήματα που νιώθει όταν τραγουδάει κάθε φορά ένα τραγούδι η Δήμητρα Γαλάνη εξομολογείται: «Ξαναφέρνει την αύρα της μνήμης, όχι την ίδια την μνήμη. Δεν είμαι φαν των πισωγυρισμάτων. Δεν μου αρέσει η επαναφορά, οι νοσταλγίες. Προτιμώ το τώρα και το από εδώ και πέρα. Δεν θα έλεγα ότι τραγουδάω καλύτερα όταν είμαι ερωτευμένη. Τραγουδάω βιωματικά, όχι αμιγώς, έρχεται και η ώρα που θες να τραγουδήσεις αποταυτισμένος. Άρα σε μεγάλους έρωτες δεν έχεις μυαλό για τραγούδι, αλλά για τον έρωτα».

Όπως αποκαλύπτει όταν γράφει τραγούδια, θέλει να παίρνει αποστάσεις από το γεγονός, ενώ παραδέχτηκε ότι το γράψιμο είναι μια μοναχική διαδικασία. Της αρέσει επίσης να έχει ένα κάδρο, για αυτό και της αρέσει να γράφει για τον κινηματογράφο και το θέατρο.

Οι σπουδαίες συνεργασίες

Η Δήμητρα Γαλάνη αποκάλυψε άγνωστα περιστατικά από τις συνεργασίες της με κορυφαίους ποιητές και συνθέτες όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Μάνος Λοΐζος.

Τι αποκάλυψε για τη συνεργασία της με τον Βασίλη Τσιτσάνη;

Επίσης μίλησε για το ντουέτο της με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Η Δήμητρα Γαλάνη αποκάλυψε πως φοβόταν και δεν ήθελε στην αρχή να συνεργαστεί με τον κορυφαίο Έλληνα λαϊκό συνθέτη.

«Τρόμαξα. Είπα “που πάω εγώ τώρα;”. Τότε ο Τσιτσάνης μου είπε “Άσε τα αυτά δεν ξέρεις εσύ”. Και είχε δίκιο» ανέφερε η Δήμητρα Γαλάνη.

Σχολιάζοντας την απόφαση της Χαρούλας Αλεξίου να αποσυρθεί από το τραγούδι δήλωσε ότι ούτε η ίδια φοβάται να σταματήσει κάποια στιγμή να τραγουδά. «Δεν με φοβίζει να σταματήσω να τραγουδάω, με ανακουφίζει η ιδέα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση του Γιώργου Μαζωνάκη

Παρέμβαση για να μιλήσει για την Δήμητρα Γαλάνη έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το 2007, ο γνωστός τραγουδιστής και η σπουδαία ερμηνεύτρια έπαιξαν στο ίδιο επεισόδιο της σειράς “Υπέροχα Πλάσματα”. Η Δήμητρα Γαλάνη υποδύθηκε τη “Φωτεινή”, την καινούρια “καφετζού” στη δισκογραφική εταιρεία ΣΟΛΦΕΖ, η οποία είχε “καημό” να γνωρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με τον οποίο ήταν ερωτευμένη.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια βλέποντας στιγμιότυπα από τη σειρά ξέσπασε στα γέλια. «Τώρα που το ξαναβλέπω ήταν απίστευτο. Τι κάναμε;» είπε γελώντας.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε για να μιλήσει για την Δήμητρα Γαλάνη. «Η Δήμητρα είναι η απλοχεριά του ανθρώπου. Όσον αφορά τα συναισθήματα, την ανθρωπιά της, τους νέους της συνεργάτες που τους δείχνει τέτοια εμπιστοσύνη» είπε αρχικά ο γνωστός τραγουδιστής.

Και συνέχισε: «Εγώ έχω να θυμάμαι από την Δήμητρα δύο πράγματα, τα οποία ήταν για μένα από τα εφόδια και τα όπλα της ζωής μου για να συνεχίσω. Το ένα είναι όταν με είχε δει πριν από μερικά χρόνια, μου είχε πει “είσαι από τους καλλιτέχνες που όταν τραγουδάς στη σκηνή δεν μπορεί κανείς να πάρει τα μάτια σου από πάνω σου”. Το δεύτερο ήταν όταν της είπε ότι έχω τα άγχη μου, τις ανασφάλειές μου και ότι νιώθω δεν ανήκω ούτε από εδώ ούτε από εκεί στο χώρο, μου είπε “δεν χαίρεσαι που είσαι μία κατηγορία από μόνος σου”. Αυτά τα δύο πράγματα ήταν δύο όπλα που μου έδωσαν τρομερή ώθηση στη ζωή μου».

«Η Δήμητρα είναι πολιτισμός για την Ελλάδα. Είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύεται τους νέους της συνεργάτες, τους νέους ανθρώπους. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ξεπούλησε την ψυχή της και την τέχνη της στο σήμερα που είναι εύκολο τώρα αυτό. Η εκτίμησή μου και η αγάπη μου στη Δήμητρα δεν περιγράφονται» είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ακούγοντας τα ωραία λόγια του Γιώργου Μαζωνάκη, η Δήμητρα Γαλάνη του είπε γελώντας: «να μου δώσεις ένα φιλί» με τον γνωστό τραγουδιστή να απαντάει αμέσως «ένα φιλί και μία αγκαλιά θα σου δώσω».

Δήμητρα Γαλάνη – Γιώργος Μαζωνάκης: Το ενδεχόμενο συνεργασίας

Στη συνέχεια ο Γιώργος Μαζωνάκης δήλωσε πως ευελπιστεί πως κάποια στιγμή θα βρεθεί με τη Δήμητρα Γαλάνη σε ένα στούντιο ή μία σκηνή. «Το θέλω πάρα πολύ» ανέφερε χαρακτηριστικά, με την σπουδαία ερμηνεύτρια να απαντάει «Μακάρι. Να βρούμε το τι θα κάνουμε».

«Αυτό που εκτιμώ βαθύτατα στον Γιώργο είναι το πόσο αυθεντικός και πραγματικός είναι και παλεύει με την αλήθεια του. Αυτό είναι που με γοητεύει. Αυτό είναι που του θαυμάζω. Αυτό είναι που θα με φέρει κάποια στιγμή να τραγουδήσω μαζί του» ανέφερε η Δήμητρα Γαλάνη.

