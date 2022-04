Τεχνολογία - Επιστήμη

Ελιξίριο νεότητας: Γύρισαν το δέρμα 53χρονης... 30 χρόνια πίσω!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σάλος με την επαναστατική μέθοδο αντιγήρανσης που ανακάλυψαν Βρετανοί επιστήμονες. Τι είναι αυτό που τους ανησυχεί.

Επιστήμονες στη Βρετανία αναπρογραμμάτισαν και ξανάνιωσαν τα κύτταρα του δέρματος μιας 53χρονης γυναίκας έτσι ώστε όχι μόνο να μοιάζουν αλλά και να συμπεριφέρονται όπως εκείνα μιας 23χρονης, γυρίζοντας κατά κάποιο τρόπο το βιολογικό ρολόι 30 χρόνια πίσω. Αισιοδοξούν μάλιστα ότι στο μέλλον θα καταφέρουν να κάνουν κάτι ανάλογο και με άλλους ιστούς του σώματος όπως μύες, ήπαρ και κύτταρα του αίματος.

Ο τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη αντιγηραντικών θεραπειών για παθήσεις που εξαρτώνται σημαντικά από την ηλικία, όπως ο διαβήτης, η καρδιοπάθεια, οι νευρολογικές διαταραχές κ.α. Μερικοί οραματίζονται ένα «ελιξίριο» νεότητας με τη μορφή αντιγηραντικού χαπιού που θα ξανανιώνει όλο το σώμα - κάτι που ασφαλώς απέχει πολύ ακόμη από το να γίνει πραγματικότητα (αν γίνει ποτέ).

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Babraham του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, με επικεφαλής τον καθηγητή Γουλφ Ρέικ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό eLife, εξέφρασαν την ελπίδα ότι η τεχνική κάποια μέρα θα αξιοποιηθεί για να μένουν οι άνθρωποι υγιείς όσο γίνεται περισσότερο χρόνο, έτσι ώστε η ολοένα μεγαλύτερη επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής να συνδυάζεται και με πιο υγιή ζωή.

Πάντως η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, και πολλά εμπόδια πρέπει να υπερπηδηθούν (μεταξύ άλλων η μέθοδος αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου), προκειμένου η τεχνολογία να βγει από το εργαστήριο και να αξιοποιηθεί κλινικά με ασφάλεια. Όμως η νέα μελέτη δείχνει ότι κατ' αρχήν είναι εφικτή η αναζωογόνηση των κυττάρων.

«Θυμάμαι τη μέρα που πήρα τα αποτελέσματα και δεν πίστευα ότι πράγματι μερικά κύτταρα ήταν 30 χρόνια νεότερα από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Ήταν μια συναρπαστική μέρα», δήλωσε ο Ρέικ. Όπως είπε, μια από τις πρώτες εφαρμογές αναμένεται να είναι η ανάπτυξη φαρμάκων που θα ξανανιώνουν το δέρμα των ηλικιωμένων, ιδίως όσων έχουν υποστεί βλάβες λόγω καψίματος ή κοψίματος.

Άλλοι επιστήμονες, όπως ο καθηγητής Ρόμπιν Λόβελ-Μπατζ του Ινστιτούτου Κρικ του Λονδίνου, σύμφωνα με το BBC, είναι πιο επιφυλακτικοί, θεωρώντας ότι τα εμπόδια μέχρι ακόμη και την πιο απλή πρακτική ιατρική εφαρμογή δεν θα είναι καθόλου αμελητέα.

Η αναστροφή της γήρανσης είναι μια τεράστια επιστημονική πρόκληση για το ευρύτερο πεδίο της αναγεννητικής βιολογίας και ιατρικής - και ένα «χρυσωρυχείο» για όποιον το πετύχει πρώτος. Ήδη αρκετοί ερευνητές από αυτούς που εργάστηκαν στην έρευνα του βρετανικού Ινστιτούτου Babraham, έφυγαν για τις ΗΠΑ, προκειμένου να εργαστούν για λογαριασμό της νέας εταιρείας Altos Labs της Σίλικον Βάλεϊ στην Καλιφόρνια. Η φιλόδοξη εταιρεία έχει χρηματοδοτηθεί με 2,2 δισεκατομμύρια λίρες από πλούσιους επενδυτές και έχει εντάξει αρκετούς Νομπελίστες στο δυναμικό της, με απώτερο στόχο να «φρενάρει» τη γήρανση και τις ασθένειες που τη συνοδεύουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα και Μαλένα: τα νέα στοιχεία δείχνουν εγκληματική ενέργεια

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Ξεκινάει η δίκη για τη δολοφονία της Καρολάιν

Σπάρτη: Γυναίκα μαχαίρωσε 50χρονο