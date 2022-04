Οικονομία

7 μέρες τον χρόνο χαμένες στη κίνηση των δρόμων της Αθήνας

Τι δείχνουν τα στοιχεία για επιστροφή σε προ πανδημίας επίπεδα κυκλοφοριακό χάος. Ποιες είναι οι πλέον “επιβαρυμένες” ημέρες και ώρες.

Με πολύ γρήγορους ρυθμούς η Αθήνα βουλιάζει ξανά στο κυκλοφοριακό χάος προ πανδημίας με τα στοιχεία να δείχνουν πως η κατάσταση ολοένα και χειροτερεύει. Έρευνα του Pricefox με στοιχεία από την TomTom αναλύει την εικόνα στους δρόμους της πρωτεύουσας με τους αριθμούς να καίνε καθώς οι οδηγοί παραμένουν ακινητοποιημένοι στα οχήματά τους 7 μέρες τον χρόνο.

Μεγάλη αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε επίπεδα προ πανδημίας

Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 1,5% το 2021 σε σύγκριση με το 2020. Παρόλο που η αύξηση θεωρείται η μικρή, η κυκλοφοριακή συμφόρηση αυξήθηκε κατά 8,8% και συνεχίζει με αυξητική τάση που όλα δείχνουν ότι πολύ σύντομα θα προσεγγίσει τα επίπεδα συμφόρησης προ πανδημίας. Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Αθήνα ανά έτος και μήνα.

Ένα επίπεδο συμφόρησης 37% για το 2021 σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, οι χρόνοι μετακίνησης ήταν 37% μεγαλύτεροι από ό,τι κατά τη διάρκεια των βασικών συνθηκών χωρίς συμφόρηση. Αυτό συνεπάγεται ότι μια μετακίνηση 30 λεπτών σε κατάσταση ελεύθερης ροής θα διαρκέσει 11 λεπτά περισσότερο όταν το επίπεδο συμφόρησης είναι στο 37%. Η αντίστοιχη καθυστέρηση το 2019 ήταν σχεδόν 13 λεπτά.

Η πιο αυξημένη συμφόρηση παρατηρήθηκε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2021 (52%) με μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2020 (28%) με την άρση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας να αποτελεί τον βασικό λόγο. Για μια διαδρομή 30 λεπτών υπό συνθήκες ομαλής ροής, τα Χριστούγεννα του 2021 σε ώρες αιχμής η μετακίνηση διαρκούσε 46 λεπτά λόγω καθυστέρησης στην συμφόρηση 16 λεπτών.

Για μια πρωινή διαδρομή 30 λεπτών οι οδηγοί μένουν επιπλέον 19 λεπτά κολλημένοι στη κίνηση

Το 2021, τις πρωινές και τις απογευματινές ώρες λόγω μετακίνησης στους χώρους εργασίας οι οδηγοί μένουν επιπλέον 19 και 16 λεπτά αντίστοιχα ακινητοποιημένοι στην κίνηση ανά διαδρομή 30 λεπτών. Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται οι χρόνοι συμφόρησης από το 2019 έως το 2021 τις πρωινές και απογευματινές ώρες αιχμής.

Κυκλοφοριακό χάος κάθε Δευτέρα και Τρίτη πρωί στους δρόμους της Αθήνας

Τις πρωινές ώρες 8:00-10:00 η ο δείκτης κυκλοφοριακής συμφόρησης αγγίζει το 70% με τις καθυστερήσεις στους δρόμους της Αθήνας να φτάνουν τα 21 λεπτά για μια διαδρομή 30 λεπτών. Η συμφόρηση μειώνεται 10:00 με 13:00 και στη συνέχεια παραμένει αμείωτη από τις 14:00 το μεσημέρι έως τις 19:00 το απόγευμα. Η ομαλή ροή τις καθημερινές παρατηρείται μόνο μετά τις 22:00 το βράδυ.

Αρνητική πρωτιά η Αθήνα στη κυκλοφοριακή συμφόρηση

Μεταξύ πόλεων της Μεσογείου, η Αθήνα κατατάσσεται 1η στον χρόνο που οι οδηγοί παραμένουν ακινητοποιημένοι στα οχήματα τους το 2019 και το 2020 και 2η μετά την Ρώμη το 2021. Συγκεκριμένα το 2021 οι οδηγοί στην Ρώμη παρέμειναν ακινητοποιημένοι στους δρόμους λόγω κίνησης για περισσότερες από 7 μέρες τον χρόνο, στην Αθήνα σχεδόν 7 μέρες, στην Λισαβόνα και στην Μαδρίτη για 6,5 μέρες.

Παραμένουν τα 700 χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα στους δρόμους

Τα ανασφάλιστα οχήματα στην χώρα μας ολοένα και αυξάνονται με τον αριθμό τους να ξεπερνά και τα 700 χιλιάδες οχήματα. Μέσω της online υπηρεσίας “myAuto”, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημα τους. Πλέον οι έλεγχοι γίνονται ηλεκτρονικά και είναι σχεδόν αδύνατο κάποιος οδηγός να αποφύγει τα τσουχτερά πρόστιμα αν κινείται ανασφάλιστος. Στην περίπτωση που του καταβληθεί ηλεκτρονικό πρόστιμο η διαδικασία για να μπορεί να κινηθεί ξανά στους δρόμους είναι η παρακάτω:

Είσοδος στην ΑΑΔΕ

Επιλογή της υπηρεσίας e-Παράβολο με κωδικούς TAXISnet

Άμεση πληρωμή του παράβολου είτε εκτύπωση και πληρωμή μέσω web banking

Άμεση αγορά ασφάλειας αυτοκινήτου online εύκολα και γρήγορα