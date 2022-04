Οικονομία

Μητσοτάκης: Νέες επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ στον τομέα του φαρμάκου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Charles Dallara, Advisory Partner του επενδυτικού ομίλου Partners Group, και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Pharmathen, Δημήτρη Καδή, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την απόφαση της φαρμακοβιομηχανίας να αυξήσει τις επενδύσεις της στην Ελλάδα κατά 50 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2022-26.





Η νέα επένδυση θα διατεθεί για την ανάπτυξη ενός κέντρου καινοτομίας στην Αττική, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025 και θα δημιουργήσει τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης.



Η νέα ερευνητική μονάδα θα προστεθεί στις δύο παραγωγικές μονάδες που διαθέτει η Pharmathen στην Ελλάδα, στην Παλλήνη και στις Σάπες Ροδόπης.





Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκαν η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος την τελευταία διετία και η υψηλού επιπέδου κατάρτιση του ελληνικού εργατικού δυναμικού, ενώ συζητήθηκαν οι ευκαιρίες για περαιτέρω επενδύσεις σε πολλούς κλάδους και η δυνατότητα ανάπτυξης εφοδιαστικών αλυσίδων στην Ελλάδα, που θα τονώσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εγχώριας παραγωγής.



Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον κλάδο του φαρμάκου και των υπηρεσιών υγείας, όπου η χώρα μας ήδη έχει σημαντικό αποτύπωμα, και στο πλαίσιο αυτό έχει συνεργαστεί με κορυφαία στελέχη του τομέα της βιοφαρμακευτικής που είναι ελληνικής καταγωγής και διακρίνονται στο εξωτερικό.





Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Γιώργος Φιλιόπουλος.

