Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα: οι συνεντεύξεις “δείχνουν” τον δράστη του εγκλήματος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο ιατροδικαστής για την βεβαιότητα περί ασφυκτικού θανάτου του άτυχου παιδιού της οικογένειας με τα τρία νεκρά κορίτσια μέσα σε 3 χρόνια.

«Όλα τα ευρήματα στον εγκέφαλο και στους πνεύμονες, είναι ο ορισμός του ασφυκτικού θανάτου. Είναι ότι βλέπουμε στα βιβλία ιατροδικαστικής», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων, ενώ στην Πάτρα άνοιγε ο τάφος της Τζωρτζίνας για να αποσπαστεί το τάμπλετ του κοριτσιού, που η μητέρα του ζήτησε να ταφεί μαζί με το κορίτσι.

Όπως τόνισε, «ειδικά στην Ίριδα, είναι δεδομένο πως μιλάμε για ασφυκτικό θάνατο και επομένως για εγκληματική ενέργεια».

Ο ιατροδικαστής είπε ακόμη πως η πολύκροτη υπόθεση αποτελεί μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο, καθώς η εξιχνίαση του θανάτου των παιδιών γίνεται επειδή είναι λαλίστατοι οι γονείς.

«Όταν έχουμε δύο ανθρώπους που είναι σε ένα σπίτι με ένα βρέφος και σε συνεντεύξεις τους περιγράφουν τι ώρα ξύπνησε και όσα έγιναν και στο σπίτι δεν υπήρχε κάποιος άλλος και έχουμε έγκλημα, τότε ο ένας από τους δύο είναι ο δράστης. Μάλιστα, από τον τρόπο που περιγράφουν τα γεγονότα, «δείχνουν» και ποιος είναι ο δράστης, αλλά αυτό δεν είναι δική μας δουλειά να το πούμε», κατέληξε ο ιατροδικαστής.

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή: Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός για πρόσθετες δαπάνες

Ρούλα Πισπιρίγκου - Τζωρτζίνα: άνοιξε ο τάφος για το τάμπλετ (εικόνες)

Μάνος Δασκαλάκης για Ρούλα Πισπιρίγκου: θα την είχα σκοτώσει, αν είχα καταλάβει κάτι