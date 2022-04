Κοινωνία

Προφυλακίστηκε ο ληστής - συγγραφέας

Εντύπωση προκαλούν τα ευρήματα με τους αυτοσχέδιους μηχανισμούς που βρέθηκαν στο σπίτι του άνδρα. Τι υποστήριξε ο ίδιος για όσα κατηγορείται.

Προφυλακιστέος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο ληστής, που σκορπούσε φόβο και τρόμο σε υπαλλήλους μάρκετ στον Βόλο.

Ο 62χρονος, που δηλώνει συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί για τις πράξεις του και μετά την απολογία του κρατήθηκε για να οδηγηθεί στη φυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος ο δράστης, ο οποίος κατηγορείται για ληστείες κατ’ εξακολούθηση, δύο τετελεσμένες και μία σε απόπειρα, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, αρνήθηκε κάθε συμμετοχή του στις πράξεις. Επέμεινε ότι είναι αθώος και πως ο καθένας θα μπορούσε να έχει τον ίδιο σκούφο με τον δικό του, το ίδιο μπουφάν, την ίδια μοτοσικλέτα με το διπλό φτερό. Δεν παραδέχτηκε το παραμικρό, παρά το χαρακτηριστικό σημάδι που έχει στον λαιμό του και το ειδικό βαλιτσάκι που έχει η μοτοσικλέτα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής έκρινε ότι υπάρχουν πάρα πολλές συμπτώσεις για να είναι πραγματικά τυχαίες. Το ίδιο έκρινε και η εισαγγελέας, που φέρεται να είπε ότι είναι πολύ δύσκολο όλο το πακέτο να είναι σύμπτωση.

Επισημαίνεται ότι σε νομότυπη έρευνα, που έγινε στην οικία του δράστη, εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν δύο συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας (tazer), έναν φορτιστή tazer, ένα σπρέι πιπεριού, δύο κυνηγετικά μαχαίρια με τις θήκες τους, ένα τσεκούρι και μία απομίμηση (ρεπλίκα) χειροβομβίδας.

Μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν είναι μία ζώνη μέσης με προσαρμοσμένες τέσσερις αυτοσχέδιες κατασκευές συνδεδεμένες μεταξύ τους με καλωδίωση, η μία εκ των οποίων με διακόπτη, που προσομοιάζουν με εκρηκτικούς μηχανισμούς και τρεις αυτοσχέδιες κατασκευές, από τις οποίες η μία έφερε διακόπτη και οι οποίες προσομοίαζαν επίσης με εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ακόμη, στο σπίτι του δράστη βρέθηκαν ολοπρόσωπη κουκούλα, ένας σκούφος, ένα καπέλο και γενικότερα ο ρουχισμός που φορούσε ο δράστης κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Η μοτοσικλέτα του 62χρονου είναι στα χέρια της Αστυνομίας επίσης, ως μέσο για τη διάπραξη ληστειών.

Πηγή: taxydromos.gr

