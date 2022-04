Πολιτική

Δελφοί – Μαργαρίτης Σχοινάς: ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρωπαϊκού στρατού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Τη βεβαιότητα ότι η ΕΕ οδεύει πολύ γρήγορα προς μια κοινή ταυτότητα άμυνας και ασφάλειας, με επόμενο βήμα τη δημιουργία δύναμης ταχείας επέμβασης 5.000 στρατιωτών, εξέφρασε σήμερα, από το βήμα του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ενώ πρόσθεσε ότι δεν είναι πια τόσο μακριά και το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρωπαϊκού στρατού.

«Αποφασίσαμε, για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία, με πόρους του λεγόμενου "Peace Facility", να αγοράσουμε (ως ΕΕ) οπλισμό για την Ουκρανία. Αυτά είναι πράγματα που δεν έχουν γίνει ξανά στο παρελθόν και δείχνουν ότι, χωρίς καμία αμφιβολία, οδεύουμε γρήγορα προς μια ευρωπαϊκή ταυτότητα άμυνας και ασφάλειας. Νομίζω ότι το επόμενο βήμα θα είναι η δημιουργία δύναμης ταχείας επέμβασης 5000 ανθρώπων, στρατιωτών, που θα δρουν όπου τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης βρίσκονται σε κίνδυνο και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η γενιά μου θα δει κάποια στιγμή και τον ευρωπαϊκό στρατό. Δεν είναι πια τόσο μακριά αυτό το ενδεχόμενο» υπογράμμισε, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τη δημοσιογράφο Ελένη Βαρβιτσιώτη.

Με βάση τη «Στρατηγική Πυξίδα», πρόσθεσε ο κ. Σχοινάς, το κείμενο δηλαδή που οι πρωθυπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν στις Βρυξέλλες στις 21 Μαρτίου, η λειτουργία της δύναμης ταχείας επέμβασης θα συνοδευτεί με τη σύγκλιση των προγραμμάτων (των κρατών-μελών) σε αμυντικά και οπλικά συστήματα και στο τέλος της διαδικασίας θα προκύψει και ο ευρωπαϊκός στρατός.

Ως προς το τι πιθανώς σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, επισήμανε ότι όσοι φαντάζονταν τη χώρα από αυτή την πλευρά του γεωπολιτικού φράχτη, πέρα από το ΝΑΤΟ, μέσω των δομών της ΕΕ, δικαιώνονται ιστορικά. «Αυτό που έβλεπε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής όταν κατέθετε την αίτηση για την ΕΕ, συμβαίνει τώρα, 47 χρόνια μετά. Βρισκόμαστε σε έναν ιστορικό δρόμο, που δεν έχει επιστροφή» είπε χαρακτηριστικά.

Τυχόν κυρώσεις στο αέριο ενέχουν κίνδυνο διάσπασης της ενότητας των «27»

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα ακούγονται και εντός της ΕΕ για ανάγκη επιβολής πρόσθετων κυρώσεων στη Ρωσία, τόσο στο πετρέλαιο, όσο και στο αέριο, ο κ. Σχοινάς τόνισε: «Ακριβώς όσο ισχυρή είναι η ανάγκη οι κυρώσεις να "δαγκώνουν", εξίσου σημαντικός είναι ο στόχος να πετυχαίνεται κάθε φορά η ενότητα των 27 κρατών-μελών. Αν κάνουμε ένα κυρωτικό βήμα που τινάζει στον αέρα την αρραγή ενότητα των 27, που ζούμε επί 45 μέρες, αυτό θα ήταν μεγάλο στρατηγικό λάθος για την Ευρώπη. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απειληθεί η ενότητα των 27 και στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω ότι οι κυρώσεις για το αέριο ενέχουν αυτό τον κίνδυνο. Δεν θα έλεγα το ίδιο για το πετρέλαιο, εκεί διαβλέπω μια πιθανότητα ομοφωνίας. Δεν θα υπάρξουν όμως νέα πακέτα κυρώσεων, αν δεν έχουμε εξασφαλίσει από πριν την ενότητα των 27».

Πράσινη ενεργειακή μετάβαση: προσαρμογές ναι, αλλά θα ήταν τεράστιο λάθος «να τραβήξουμε χειρόφρενο»

Ως προς το ενδεχόμενο η ενεργειακή κρίση να επηρεάσει αρνητικά τους στόχους της πράσινης μετάβασης, με επαναφορά πχ, της αυξημένης χρήσης του «βρώμικου» λιγνίτη, ο κ. Σχοινάς είπε ότι παρότι όσο διαρκεί η τρέχουσα ανασφάλεια, δεν αποκλείεται να γίνουν κάποιες προσαρμογές προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο λάθος η ΕΕ να τραβήξει χειρόφρενο στη διαδικασία.

«Δεν ανησυχώ ότι η τωρινή συγκυρία, που σίγουρα μας επιβάλλει κάποιες διορθωτικές κινήσεις, είναι τέτοια που θα τινάξει στον αέρα την προσήλωσή μας στο μοντέλο της πράσινης μετάβασης και στην εκπεφρασμένη θέληση της Ευρώπης να είναι πρωταγωνίστρια σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το πεδίο. Τη σχεδιάσαμε στο τέλος του 2019, την προικίσαμε με πρωτοφανείς πόρους, αναπτύσσουμε ευρωπαϊκές τεχνολογίες που τη στηρίζουν, αρχίζουμε να υλοποιούμε τα ευρωπαϊκά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο λάθος να τραβήξουμε χειρόφρενο σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι όσο διαρκεί αυτή η ανασφάλεια, δεν θα πρέπει να κάνουμε κάποιες προσαρμογές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ανατρέψουμε την εκπεφρασμένη βούλησή μας για την πράσινη Ευρώπη» υπογράμμισε.

«Ο συνασπισμός της παράνοιας» και το ενδεχόμενο εκλογής Λεπέν

Στο ερώτημα αν, μετά την πανδημία και τον πρώτο πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά από 70 χρόνια, η ΕΕ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και το πρόσθετο σοκ τυχόν εκλογής της Μαρί Λεπέν στη Γαλλία, ο κ. Σχοινάς τόνισε: «Πιστεύω ότι υπάρχει σαφέστατα (στην Ευρώπη) ένα μέτωπο που πιστεύει ότι το αυταρχικό μοντέλο διακυβέρνησης δίνει απαντήσεις. Στη Γαλλία έχουμε διπλό πρόβλημα, γιατί αυτό το μέτωπο υπάρχει και στην άκρα Δεξιά και στην άκρα Αριστερά. Πιστεύω λοιπόν ότι το βασικό ζητούμενο, που θα καθορίσει και το τελικό αποτέλεσμα, θα είναι το κατά πόσο αυτά τα δύο άκρα θα ενωθούν σε ένα μεγάλο συνασπισμό παράνοιας. Πιστεύω ότι δεν θα συμβεί αυτό, αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όχι ο πρώτος αλλά ο δεύτερος γύρος των εκλογών».

Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε και στη Γερμανία, λέγοντας ότι έχει πίστη στην ικανότητα του Βερολίνου συνολικά να στηρίζει τις κύριες ευρωπαϊκές πολιτικές, ανεξαρτήτως των κομμάτων που κυβερνούν, ενώ επισήμανε ότι «η Γερμανία έχει ίσως το μεγαλύτερο συμφέρον από οποιονδήποτε άλλο να εγγυηθεί όχι μόνο την ενότητα του ευρωπαϊκού σχεδίου αλλά και το βάθος του».

Ο αντιπρόεδρος της ΕΕ επανέλαβε δε τις χθεσινές του δηλώσεις για το προσφυγικό κύμα από την Ουκρανία και υπενθύμισε τις κινήσεις που έχει κάνει η ενωμένη Ευρώπη μέχρι στιγμής για την υποδοχή των προσφύγων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα: οι συνεντεύξεις “δείχνουν” τον δράστη του εγκλήματος (βίντεο)

Απάτη: Τους πήραν χιλιάδες ευρώ από το... τηλέφωνο

“Ήλιος”: Νέα επεισόδια με σκοτεινά σχέδια και έρωτες (εικόνες)