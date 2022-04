Παράξενα

Ιράκ: 103χρονος παντρεύτηκε ξανά, για να κάνει κι άλλα παιδιά (βίντεο)

Η ιστορία του άνδρα που έχει δεκάδες παιδιά και εκατοντάδες εγγόνια, όμως θέλει…κι άλλα.

Ένας άνδρας 103 ετών από το Ιράκ παντρεύτηκε για τρίτη φορά, γιατί θέλει να κάνει κι άλλα παιδιά, ενώ το μικρότερό του είναι 66 χρόνων.

Ο αιωνόβιος Χάτζι Μικλέφ Φαρούντι είναι έχει εννέα κόρες, έξι γιους και περίπου 400 εγγόνια. Η πρώτη του γυναίκα πέθανε πριν από 23 χρόνια, ενώ η δεύτερη «έφυγε μια μέρα χωρίς να πει κουβέντα. Η νέα του γυναίκα είναι 37 ετών.

«Με τη θέληση του Θεού, θα κάνουμε παιδιά, επειδή είναι νέα. Δεν έχω τίποτα άλλο εκτός από τα παιδιά μου. Το μόνο που θέλω είναι να είναι υγιή και να τα προσέχει ο Θεός. Μου έχουν δώσει ό,τι θέλω και μου κρατάνε συντροφιά», δηλώνει ο πολύτεκνος πατέρας.

Ο μεγάλος γιος του έχει ακολουθήσει τα χνάρια του, έχει παντρευτεί εννέα φορές κι έχει 33 παιδιά. Είναι 72 ετών κι έχει τέσσερις γυναίκες, αυτήν τη στιγμή.

«Είμαστε σίγουροι ότι ο θάνατος θα έρθει, οπότε πρέπει να τιμούμε τη ζωή μας. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, δεν έχουμε γεννηθεί για να φοβόμαστε. Είμαι πολύ περήφανος που έχω 16 κόρες, δεν θέλω να πω τον αριθμό των γιων μου, γιατί θα με ζηλεύουν», λέει ο 106χρονος, ο οποίος ζει στο βορειοανατολικό Ιράκ, σε μία σιιτική περιοχή, η πλειονότητα των κατοίκων είναι αγρότες.

