Απόλλωνας Πατρών: Νίκη με ανατροπή κόντρα στο Περιστέρι

Ένα σερί τριπόντων έδωσε τη νίκη στην ομάδα της Πάτρας.

Αν και βρέθηκε στο -9 (63-72) έξι λεπτά πριν τη λήξη, ο Απόλλων με τρίποντα από Δίπλαρο, Τσαλμπούρη και Σίμονς έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 74-72 του Περιστερίου, στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε» η αυλαία της 21ης αγωνιστικής της Basket League. Mια νίκη που αυξάνει τις πιθανότητες της ομάδας του Νίκου Βετούλα για συμμετοχή στα πλέι οφ, μετρώντας πλέον 26 βαθμούς σε 19 αγώνες.

Η ομάδα της Πάτρας έκανε επιμέρους σκορ 15-7 στην 4η περίοδο! Ο Τζερέλ Σίμονς εκτός από... παίκτης της τελευταίας στιγμής ήταν και ο πρώτος σκόρερ των νικητών, με 20 πόντους και 7 ασίστ. Ο Μήτρου-Λονγκ πρόσθεσε 12 πόντους. Ο Τσαλμπούρης είχε συγκομιδή 9 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Γιώργος Μπόγρης τέλειωσε το ματς με 8 πόντους και 8 ριμπάουντ. Το Περιστέρι που μετρά πλέον 27 βαθμούς σε 19 αγώνες, είχε κορυφαίους τους Γκρέι (16π.), Κόζι (14π.) και Πέτεγουεϊ (11π.).

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 39-40, 59-65, 74-72

Το Περιστέρι ξέφυγε με +5 (13-18) μετά το τζάμπολ, με τρίποντα των Γκιέλο και Γκρέι, ενώ οι Γκρέι, Πέτεγουεϊ και Μωραϊτης έβρισκαν επίσης τρόπο να «τρυπούν» την άμυνα των γηπεδούχων. Με λέι απ του Διαμαντάκου, ο Απόλλων μείωσε σε 15-18, το οποίο ήταν και το σκορ της 1ης περιόδου. Κλειστό παιχνίδι έγινε και στη 2η περίοδο, αφού οι Αχαιοί ισοφάρισαν σε 26-26 και 34-34, ενώ κατάφεραν και να προηγηθούν με 36-34 δια χειρός Γιώργου Μπόγρη. Οι παίκτες του Νίκου Βετούλα είχαν «όπλο» τα επιθετικά ριμπάουντ, την καλύτερη ευστοχία στα δίποντα, αλλά και τις πέντε περισσότερες ασίστ στο α΄ μέρος εν συγκρίσει με τους «κυανοκίτρινους». Ο Τζερέλ Σίμονς πέτυχε 11 πόντους στο πρώτο 20άλεπτο, ενώ 8 με 2/3 τρίποντα είχε ο Μήτρου-Λονγκ. Στον αντίποδα, το Περιστέρι 11 πόντους από τον Τεράν Πέτεγουεϊ και 9 από τον Γκλεν Κόζι και ήταν κυρίως χάρη στα 7/11 τρίποντα που το ημίχρονο το βρήκε να προηγείται με βραχεία κεφαλή, 39-40.

Ο Απόλλων μπήκε δυνατά στην 3η περίοδο και με επιμέρους σκορ 10-2 προσπέρασε με +7, 49-42, χάρη σε δύο διαδοχικά τρίποντα του ΜακΛιν. Όμως, ο Γκρέι και ο Κόζι διατήρησαν σε απόσταση αναπνοής το Περιστέρι που προσπέρασε με 55-56 από προσπάθεια του Αγκμπελέσε. Οι Γκρέι και Σαλούστρος διαμόρφωσαν το 57-63, ο Δίπλαρος με 2/2 βολές μείωσε σε 59-63 για το 59-65 στην 3η περίοδο με λέι απ του Δημήτρη Μωραϊτη. Οι Μήτρου-Λονγκ και Σίμονς έφεραν τον Απόλλωνα σε απόσταση αναπνοής, 63-65. Ακολούθησαν δύο πόντοι του Σαλούστρου και δύο διαδοχικά τρίποντα του Γκιέλου και οι «κυανοκίτρινοι» απομακρύνθηκαν με +9, 63-72. Όμως... χαλάρωσαν και το... πλήρωσαν. Ο Δίπλαρος έδωσε το έναυσμα για αντεπίθεση στους συμπαίκτες του ευστοχώντας έξω από τα 6.75, με τον Τσαλμπούρη να αντιγράφει το παράδειγμά του (69-72), ενώ ο Σίμος πέτυχε 5 σερί πόντους (74-72). Απέμενε 1 λεπτό και 23΄΄, όμως ο Μπράουν ήταν άστοχος σε λέι απ, όπως και ο Γκρέι σε τρίποντο, με τον τελευταίο να κλέβει την μπάλα, αλλά αυτή τη φορά πρώτα αστόχησε σε τρεις ο Κόζι και εν συνεχεία σε λέι απ ο Χρηστίδης. Και ο Απόλλων είχε πετύχει μία μεγάλη νίκη απέναντι στην ομάδα του Μίλαν Τόμιτς.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Σταματόπουλος, Τσώνος

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Μπόγρης 8, Τσαλμπούρης 9 (1), Ζούμπος 3, Σίμονς 20 (3), Μήτρου-Λονγκ 12 (2), Τσιακμάς, Διαμαντάκος 4, Δίπλαρος 7 (1), ΜακΛιν 6 (2), Ντέιβις 5 (1)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Μίλαν Τόμιτς): Πέτεγουεϊ 11 (2), Μωραϊτης 7 (1), Γκιέλο 9 (3), Μπράουν, Γκρέι 16 (2), Κόζι 14 (2), Αγκμπελέσε 5, Χρηστίδης 4, Κατσίβελης, Σαλούστρος 6 (1)

