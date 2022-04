Αθλητικά

Ιωνικός: “σφράγισε” την παραμονή στην Τρίπολη

Αν και είχε ξεκινήσει ιδανικά ο αγώνας για τους γηπεδούχους, η ομάδα της Νίκαιας, κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Αν και βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ από γκολ του Ριέρα (5΄), ο Ιωνικός επικράτησε στην Τρίπολη 3-2 του Αστέρα, για την 3η αγωνιστική των play-out της Super League, και «επισφράγισε» την παραμονή του στη μεγάλη κατηγορία. Ο Τσιγκρίνσκι ισοφάρισε για τους Νικαιώτες στο 29΄ και Μάντζης με δύο γκολ (41΄ και 52΄) ολοκλήρωσε την ανατροπή, πριν διαμορφώσει το τελικό σκορ στο 87΄ ο Μουνάφο.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, που προηγήθηκαν μόλις στο 5ο λεπτό, με τον Ριέρα να «χτυπά» στην αντεπίθεση και με πλασέ να ανοίγει το σκορ. Ο Ιωνικός όμως αντέδρασε, απείλησε στο 16΄ με κεφαλιά του Μύγα που έδιωξε δύσκολα ο Τσιφτσής και τελικά ισοφάρισε στο 29΄. Ο Αοσμαν εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μύγας πήρε την κεφαλιά και ο Τσιγκρίνσκι με νέα κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι ήταν πολύ δυνατοί στις «στημένες» φάσεις και σε άλλη μία περίπτωση, από φάουλ του Αοσμαν στο 41΄, ο Μάντζης αυτή τη φορά σκόραρε με κεφαλιά και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο Ιωνικός ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 52΄, με τον Μάντζη να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ, μετά από κλέψιμο και ασίστ του νεοεισελθόντα Τουράμ. Ο επί της ουσίας αδιάφορος βαθμολογικά Αστέρας κατάφερε απλά να μειώσει στο 87΄ με τον Μουνάφο μετά από πάσα του Ρούμπεν Γκαρσία, γνώρισε την πρώτη ήττα του στα play-out και έχασε την ευκαιρία να ξεπεράσει τον ΟΦΗ στην κορυφή της κατάταξης.

Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Γκαρσία, Τιλίκα, Μπαράλες - Βαλεριάνος, Μύγας

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Αλβαρες, Χριστόπουλος, Αντζουλάς, Γκαρσία, Σανταφέ (46΄ Μουνάφο), Βαλιέντε (79΄ Ιγκλέσιας), Τιλίκα, Σονί (59΄ Σίτο), Ριέρα (46΄ Κρέσπι), Μπενίτο (59΄ Μπαράλες)

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Αοσμαν (82΄ Γκοτσούλιας), Ντάλσιο (62΄ Κιάκος), Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Σάντσες, Ρομαό (88΄ Τσιριγώτης), Κάνιας, Λένις (46΄ Τουράμ), Μάντζης (82΄ Καμπράλ)

