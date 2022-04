Αθλητικά

Basket League - ΠΑΟΚ: ήττα από τη Λάρισα

Η Λάρισα κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Basket League ένα ιστορικό σερί νικών.

Το αήττητο σερί της σε 5-0 διεύρυνε η Λάρισα, κάτι που πετυχαίνει για πρώτη φορά στην τριετή ιστορία της στην Basket League, επικρατώντας εντός έδρας του ΠΑΟΚ με 74-70, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής. Ο Στέφαν Μούντι (16π.) ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του Φώτη Τακιανού, ενώ μίλησε και την πιο κρίσιμη στιγμή, όταν στα 56΄΄ πριν τη λήξε έβαλε ένα μεγάλο καλάθι που ουσιαστικά έκρινε και τον νικητή. Με τη νίκη αυτή, οι Θεσσαλοί αύξησαν τις πιθανότητες για συμμετοχή στα πλέι οφ. Πάντως, η Λάρισα δεν κάλυψε το -11 της ήττας στον α΄ γύρο στη Θεσσαλονίκη, αλλά μετρά δύο περισσότερους βαθμούς από τον «Δικέφαλο του Βορρά». Στον αντίποδα, ο ΠΑΟΚ που είχε πρώτο σκόρερ τον Ζερμέιν Λαβ (17π.) έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές ήττες.

Τα δεκάλεπτα: 7-18, 38-33, 57-48, 74-70

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με +8 (9-17) και βρέθηξε στο +11 (7-18) με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου. Όμως ήταν επιρρεπής στα λάθη στη 2η περίοδο, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Λάρισα και με γρήγορο ρυθμό στην επίθεση πήρε το πάνω χέρι. Αρχικά, οι Θεσσαλοί πέρασαν μπροστά με +4 (22-18) στο 12ο λεπτό, ενώ ξέφυγαν και με +9 (36-27 στο 18ο). Ο ΠΑΟΚ πιέζοντας στην άμυνα κατάφερε να «κλείσει» την ψαλίδα της διαφοράς μέχρι το ημίχρονο (38-33).

Η Λάρισα επέδειξε πολυφωνία στην επίθεση στην 3η περίοδο, με τους παίκτες του Άρη Λυκογιάννη να μην βρίσκουν τρόπο να τη σταματήσουν. Το +7 (51-44 στο 25') μετετράπη σε +9 (57-48 στο 30'), με τον Μάριν Μάριτς να κάνει σπουδαία δουλειά στη ρακέτα για τους γηπεδούχους. Το +13 (61-48 στο 31') δεν άργησε για την ομάδα του Τακιανού, αλλά ο Ζερμέι Λαβ και ο Ντμίτρι Ρίβερς ανέλαβαν δράση για τον ΠΑΟΚ που έγινε εκ νέου απειλητικός. Οι Θεσσαλοί είδαν τον αντίπαλό τους να μειώνει σε 69-66 με εναπομείναντα χρόνο 1:19΄΄. Τότε, όμως με ένα μεγάλο καλάθι ο Στέφαν Μούντι έδωσε... ανάσα στη Λάρισα και τη νίκη.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Καλδίρης, Λόρτος

ΛΑΡΙΣΑ (Φώτης Τακιανός): Χάντσον 10 (1), Κρουμπάλι 6, Γκριν 10 (1), Μάριτς 7, Μούντι 16 (1), Τσαϊρέλης 6, Ζάρας 6 (1), Καράμπελας 4 (1), Μπερζίνς 9

ΠΑΟΚ (Άρης Λυκογιάννης): Ρίβερς 15 (2), Λι 8, Λαβ 17, Μάντζαρης, Γιάνκοβιτς 10 (2), Γκριν 3, Χριστοδούλου 8 (2), Καμαριανός 6, ΝτιΛέο, Καμπερίδης, Τολιόπουλος, Ρένφρο 3

