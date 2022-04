Life

Μιχάλης Χατζηγιάννης: δεύτερη special εμφάνιση, λόγω αυξημένης ζήτησης

Ο δημοφιλής ερμηνευτής και τραγουδοποιός, σε μια “δυνατή” εμφάνιση αυτήν την Κυριακή, εκτάκτως όμως, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος του κοινού, και την Κυριακή των Βαΐω

Μια ανάσα πριν την εμφάνισή του στο VOX βρίσκεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη μεγάλη βραδιά!

Την Κυριακή 10 Απριλίου σκηνή του γνώριμου VOX θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη από την εκρηκτική του ενέργεια, τη δύναμη και την ευαισθησία των ζωντανών του εμφανίσεων!

Στις πρόβες ήταν χαμογελαστός και ευδιάθετος, δείχνοντας ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στη σκηνή!

Μετά την μεγάλη ζήτηση για την εμφάνιση του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο VOX,ο αγαπημένος ερμηνευτής θα ανέβει ξανά στη σκηνή την Κυριακή 17 Απριλίου έτοιμος να απογειώσει και πάλι το κοινό του με ένα αξέχαστο Live!

Μαζί του 5 υπέροχοι συνεργάτες, φίλοι και μουσικοί.

Σόλωνας Αποστολάκης: πλήκτρα, ενορχηστρώσεις

Ιάσων Μαυρογεώργος: κιθάρες

Σπύρος Μάζης: μπάσο

Ιάκωβος Αλεφραγκής: τύμπανα

Κυριάκος Πέτρου: βιολί

Οι τεχνικοί ήχου: Μωραΐτης Αντώνης και Σταύρος Συκιανάκης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VOX

Ιερά Οδός 16, Αθήνα

Τηλ. Κρατήσεων: 210.3475900

Ώρα έναρξης: 20:30

Τιμές εισιτηρίων:

Α Ζώνη: 30 €

Β Ζώνη: 25 €

Γ Ζώνη: 20 €

Bar: 15 €

Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/music/michalis-chatzigiannis-live/