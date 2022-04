Αθλητικά

Ολυμπιακός – Σαχτάρ Ντονέτσκ: Νικητές οι Πειραιώτες στο αντιπολεμικό φιλικό

Φώναξαν με όλη τους τη δύναμη κατά του πολέμου κι έπαιξαν ένα φιλικό καταχειροκροτούμενοι.

Το αγωνιστικό μέρος του φιλικού αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για την ενίσχυση των Ουκρανών προσφύγων στο «Γ. Καραϊσκάκης» περνά σε δεύτερη μοίρα, αφού ο σκοπός ήταν ιερός. Παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και του πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα Σεργκέι Σουτένκο, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αγωνίστηκαν στέλνοντας μήνυμα κατά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Με λούτρινα κουκλάκια σε κάθε θέση στις κερκίδες για τα παιδιά των προσφύγων και με κεντρικό σύνθημα «ποδόσφαιρο για την ειρήνη, να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία».

Ο Ολυμπιακός αναδείχτηκε νικητής, με 1-0, με γκολ του Τικίνιο. Η ομάδα του Πειραιά είχε την πρώτη καλή στιγμή της αγώνα στο 13’ με τον Ρέαμπτσιουκ να βγάζει στην αντεπίθεση τον Βαλμπουενά, ο Γάλλος να στρώνει στον Φορτούνη, ο οποίος έστειλε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι. Στο 17’ ο Μασούρας γέμισε από τα δεξιά, ο Τικίνιο προσπάθησε να απειλήσει με το κεφάλι, χωρίς να καταφέρει να βρει εστία.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στο παιχνίδι με διάθεση να επιτεθούν και στο 20’, ο Κονοπλιά επιχείρησε το σουτ έξω από την περιοχή, με τον Κρίστινσον να μπλοκάρει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Ολυμπιακός πάτησε στην αντίπαλη περιοχή, ο Μασούρας μετά από σέντρα του Φορτούνη «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Τικίνιο προώθησε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 28’ ο Πέδρο Μαρτίνς πραγματοποίησε την πρώτη του αλλαγή με τον Αγκιμπού Καμαρά να παίρνει τη θέση του Μπουχαλάκη.

Ο ρυθμός έπεσε λίγο με τις δύο ομάδες να έχουν λιγοστές ευκαιρίες για να σημειώσουν κάποιο τέρμα. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Μαρτίνς άλλαξε όλη την ομάδα εκτός από τον Κρίστινσον, τον Τικίνιο και τον Α. Καμαρά.

Στο 49’ η Σαχτάρ έφτασε κοντά στην ισοφάριση, ωστόσο ο Κρίστινσον έπεσε στη γωνία του και έδιωξε το σουτ του Μούντρικ. Ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού αντέδρασε θετικά και στο 60’ στο σουτ που επιχείρησε ο Στεπανένκο έξω από την περιοχή. Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν στις ευκαιρίες με το μακρινό σουτ του Λόπες στο 68’ και αυτό του Λαλά στο 73’.Ο Πέδρο Μαρτίνς έδωσε χρόνο συμμετοχής και στον Ηλία Καραργύρη κάτω από τα δοκάρια με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 1-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Κρίστινσον (90’ Καραργύρης), Βρουσάι (46’ Λαλά), Μανωλάς (46’ Παπασταθόπουλος), Παπαδόπουλος (46’ Ο. Μπα), Ρέαμπτσιουκ (46’ Σισέ), Μπουχαλάκης (28’ Α. Καμαρά), Κούντε (Μ. Καμαρά), Βαλμπουενά (46’ Ονιεκουρού), Μασούρας (46’ Λόπες), Φορτούνης (46’ Καρβάλιο), Τικίνιο.

