Πακιστάν: Ανατράπηκε η Κυβέρνηση με πρόταση μομφής

Στην ισλαμική δημοκρατία των 220 εκ. κατοίκων κανένας Πρωθυπουργός δεν ολοκλήρωσε τη θητεία του μετά την ανεξαρτησία της χώρας το 1947.

Έπειτα από εβδομάδες πολιτικής κρίσης και μετά τις αποχωρήσεις εταίρων του συνασπισμού που τον κατηγορούν για επιδείνωση της οικονομίας ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ‘Ιμραν Χαν ανατράπηκε την Κυριακή χάνοντας την ψήφο εμπιστοσύνης στο Κοινοβούλιο.

Η πρόταση μομφής ψηφίστηκε από 174 εκ των 342 βουλευτών, ανακοίνωσε ο ασκών καθήκοντα προέδρου του Κοινοβουλίου Σαρντάρ Αγιάζ Σαντίκ.

Κανένας πρωθυπουργός δεν ολοκλήρωσε ποτέ τη θητεία του στο Πακιστάν μετά την ανεξαρτησία της χώρας το 1947, αλλά ο ‘Ιμραν Χαν είναι ο πρώτος που ανατρέπεται με ψήφο δυσπιστίας. Ένας από τους λόγους της ανατροπής του είναι και ότι αθέτησε τις προεκλογικές του υποσχέσεις, γεγονός που έκανε τους άλλοτε κυβερνητικούς εταίρους του να τον καταψηφίσουν.

Ο διάδοχός του στην ηγεσία της ισλαμικής δημοκρατίας των 220 εκατομμυρίων κατοίκων, που είναι εξοπλισμένη με πυρηνικά όπλα, αναμένεται να είναι ο Σεχμπάζ Σαρίφ, ο ηγέτης της Πακιστανικής Μουσουλμανικής Ένωσης (PML-N).

Ο 69χρονος ‘Ιμραν Χαν, διάσημος παίκτης του κρίκετ που οδήγησε την εθνική ομάδα στη μοναδική της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1992, και ο οποίος έγινε πρωθυπουργός το 2018, έκανε τα πάντα για να παραμείνει στην εξουσία.

Οι υποστηρικτές του αρνήθηκαν αρχικά την περασμένη Κυριακή η πρόταση μομφής να τεθεί προς ψήφιση και επέλεξαν να διαλύσουν το Κοινοβούλιο, για να προκηρύξουν πρόωρες εκλογές.

Ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε όλη τη διαδικασία αντισυνταγματική, αποκατέστησε τη Βουλή και διέταξε την ψηφοφορία που οδήγησε στην αποχώρηση του Χαν.

