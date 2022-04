Κόσμος

Μεξικό – δημοψήφισμα: Να μείνει ή να φύγει ο Πρόεδρος;

Το πρωτοφανές στα χρονικά δημοψήφισμα γίνεται με πρωτοβουλία του ίδιου του Προέδρου που η μοναδική του θητεία – σύμφωνα με το Σύνταγμα -λήγει σε 2,5 χρόνια!

Να μείνει ή να φύγει; Περίπου 93 εκατομμύρια Μεξικανοί καλούνται σήμερα να ψηφίσουν για τη συνέχιση της θητείας του προέδρου τους Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για την διεξαγωγή αυτού του άνευ προηγουμένου δημοψηφίσματος, το οποίο απειλείται από την αποχή.

Ο αριστερός πρόεδρος, ο οποίος εξελέγη το 2018 για εξαετή θητεία, θέλει να επικυρώσει με την λαϊκή ετυμηγορία το δικαίωμά του να παραμείνει στην εξουσία ως το τέλος, το 2024, της μίας και μοναδικής θητείας του, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

Καμία αμφιβολία δεν υπάρχει για έναν θρίαμβο του "ναι". Ο AMLO --από τα αρχικά του ονόματος και του επωνύμου του-- ξέρει ότι παραμένει πολύ δημοφιλής, καθώς περίπου το 60% των Μεξικανών υποστηρίζει την πολιτική του για ρήξη με την νεοφιλελεύθερη τάξη πραγμάτων, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Το μπλοκ της αντιπολίτευσης -PAN, της δεξιάς, PRD, της αριστεράς, και το πρώην κυβερνών κόμμα PRI- στηρίζει την αποχή, καταγγέλλοντας μια "λαϊκίστικη άσκηση".

Κάποιοι από αυτούς που αντιτίθενται εκφράζουν υποψίες ότι ο AMLO θέλει να στηριχθεί σε ένα δημοψήφισμα για να εξετάσει μια επανεκλογή του, ένα θέμα το οποίο αποτελεί ταμπού στο Μεξικό από την μακρινή εποχή του "Porfiriato": ο πρόεδρος Πορφίριο Ντίας είχε παραμείνει στην εξουσία σχεδόν 30 χρόνια από το 1884 ως το 1911. Το Σύνταγμα της χώρας προβλέπει μία μόνο θητεία έξι ετών.

Εξάλλου η αποχή θέτει ένα όριο στον προαναγγελθέντα για σήμερα θρίαμβο του "ναι". Για να έχει νομικά δεσμευτική αξία το αποτέλεσμα του σημερινού δημοψηφίσματος, θα πρέπει να ψηφίσει το 40% του εκλογικού σώματος. Ινστιτούτο δημοσκοπήσεων -το Integralia- προβλέπει συμμετοχή της τάξης του 14,8%.

Ποσοστό χαμηλότερο από το 8% των Μεξικανών είχε μετάσχει τον Αύγουστο σε προηγούμενο δημοψήφισμα για ενδεχόμενες δικαστικές διώξεις σε βάρος προκατόχων του αρχηγού του κράτους.

Η προεκλογική εκστρατεία έγινε σε σχετικά ήρεμο κλίμα, με μερικές αφίσες, στην πλειονότητά τους υπέρ του προέδρου, με το σύνθημα: "AMLO, δεν είσαι μόνος σου!".

Η δήμαρχος της πρωτεύουσας Κλαούντια Σέινμπαουμ, πιθανή διάδοχος του προέδρου το 2024, μετείχε την Τετάρτη σε συγκέντρωση χιλιάδων ανθρώπων που τάσσονταν υπέρ του δημοψηφίσματος.

