Άγιος Νικόλαος: Πυροβόλησε και τραυμάτισε γάτα

Για την βάναυση συμπεριφορά απέναντι στο ανυπεράσπιστο ζώο ο άνδρας συνελήφθη και "έφαγε" πρόστιμο 30.000 ευρώ

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς και για παραβάσεις περί όπλων.

Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα ο συλληφθείς με την χρήση αεροβόλου όπλου πυροβόλησε και τραυμάτισε μια γάτα.

Μάλιστα κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο όπλο. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήματα Νεάπολης.

Ο συλληφθείς με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λασιθίου.

