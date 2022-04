Κοινωνία

Πάπας Φραγκίσκος: Συναντήθηκε με πιστούς μετά από 2 χρόνια (εικόνες)

Στον πλευρό του ποντίφικα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, βρίσκονταν 35 καρδινάλιοι, 30 καθολικοί επίσκοποι και 280 απλοί ιερείς. Τι είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Έπειτα από δυο χρόνια κατάστασης έκτακτης ανάγκης, λόγω της πανδημίας κορονοϊού, ο πάπας Φραγκίσκος συνάντησε και πάλι τους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου μετά την σημερινή λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων των Καθολικών. Στο πλευρό του ποντίφικα κατά την τέλεση της λειτουργίας βρίσκονταν 35 καρδινάλιοι, 30 καθολικοί επίσκοποι και 280 απλοί ιερείς.

Ο Φραγκίσκος θέλησε να αναφερθεί με έμφαση, για μια ακόμη φορά, στις τραγικές εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία.

«Όταν κάποιος προσφεύγει στην βία, δεν γνωρίζει τίποτα, πλέον, για τον Θεό --ο οποίος είναι Πατέρας-- και ούτε και τους συνανθρώπους μας, που είναι αδέλφια. Ξεχνά για ποιο λόγο βρίσκεται στον κόσμο, και διαπράττει ασύλληπτες αγριότητες. Το διαπιστώνουμε σήμερα, στην παραφροσύνη του πολέμου, στον οποίο ο Χριστός σταυρώνεται για μια ακόμη φορά», τόνισε ο ποντίφικας.

«Ο Χριστός καθηλώνεται για μια ακόμη φορά στον σταυρό, όταν οι μητέρες θρηνούν τον άδικο χαμό των συζύγων και των παιδιών τους. Σταυρώνεται όταν οι πρόσφυγες προσπαθούν να τρέξουν για να σωθούν από τις βόμβες, με τα παιδιά στην αγκαλιά τους. Σταυρώνεται όταν οι ηλικιωμένοι εγκαταλείπονται μόνοι και πεθαίνουν, οι νέοι χάνουν το μέλλον τους, οι στρατιώτες στέλνονται να σκοτώσουν τα αδέλφια τους», είπε ο Φραγκίσκος, απευθυνόμενος στις χιλιάδες πιστών που γέμισαν την πλατεία του Αγίου Πέτρου.

