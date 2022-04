Πολιτική

Οικονόμου στον ΑΝΤ1 για Πισπιρίγκου: Σοβαρές ενδείξεις και για τους τρεις θανάτους

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

«Από την στιγμή που αντελήφθη το τμήμα αμπελοκήπων ότι κάτι δεν πάει καλά, ανέλαβε το Ανθρωποκτονιών και στη εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης της μητέρας, αφού συγκεντρώθηκαν στοιχεία σε βάρος της», περιέγραψε την αντίδραση της Ελληνικής Αστυνομίας μπροστά στην υπόθεση της Πάτρας ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας του Πολίτη μιλώντας στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

«Είναι σε εξέλιξη ένας ευρύς κύκλος ερευνών, ώστε να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση των θανάτων και των τριών παιδιών, αφού υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τους θανάτους τους», συμπλήρωσε ο Λευτέρης Οικονόμου.

Ειδικότερα για τις έρευνες, είπε πως, «από πλευράς ανθρωποκτονιών είναι σε εξέλιξη ένας κύκλος ερευνών, θα εξεταστούν πολλά πρόσωπα και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν ασφαλείς ενδείξεις».

Συνέστησε, ωστόσο, «ψυχραιμία και ηρεμία», αναγνωρίζοντας ότι, πρόκειται για μία πρωτοφανή και όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεση.

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει διεύρυνση των κατηγοριών, ξεκαθάρισε πως «είναι θέμα κύριας ανάκρισης», ξεκαθαρίζοντας πως «από πλευράς ΕΛ.ΑΣ. γίνεται μία σε βάθος και συντονισμένη έρευνα και πολύ σύντομα θα υπάρχει συλλογή όλου του προανακριτικού υλικού».





«Τρεις θάνατοι στην ίδια οικογένεια δημιουργούν σοβαρές ενδείξεις ότι πιθανόν να βρισκόμαστε μπροστά σε ανθρωποκτονίες», κατέληξε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη.

