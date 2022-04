Κόσμος

Ο ΑΝΤ1 στην Μπούτσα: Επιζών μακελειού περιγράφει τη φρίκη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο άνδρας που είδε να σφαγιάζονται άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο αδελφός του, περιγράφει στον ΑΝΤ1 τη φρίκη.

Tου Χρήστου Μαζανίτη

Στον ΑΝΤ1 και τον Χρήστο Μαζανίτη μίλησε ο μοναδικός επιζών της σφαγής στην Μπούτσα.

Ο Ιγκόρ στέκεται σε ένα πεζούλι, στην κεντρική εκκλησία του προαστίου Μπούτσα. Δε σταματά να κλαίει. Οι ουκρανικές αρχές μόλις έχουν εντοπίσει έναν νέο ομαδικό τάφο λίγο μετά την αποχώρηση των Ρώσων. Περιγράφει πως μπροστά του εκτέλεσαν έναν άνθρωπο.

«Του έδωσαν τα χέρια του. Έβγαλε το παντελόνι του έδωσαν τα μάτια με ένα πανί τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. Την ίδια μέρα που μάζεψαν τα πτώματα τα έβαλαν σε ρωσικά τανκς και τα εξαφάνισαν. Πήραν επίσης έναν Ουκρανό πολίτη και είπαν ότι θα έσκαβε έναν τάφο για το πτώμα», περιέγραψε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και το Χρήστο Μαζανίτη.

Είναι ο μοναδικός επιζών από την γειτονιά που - σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές - τα ρωσικά στρατεύματα εκτέλεσαν όσους δεν πρόλαβαν να φύγουν.

«Νομίζαμε ότι το πτώμα ήταν θαμμένο, αλλά όπως αποδείχτηκαν τα πράγματα απλώς το πέταξαν μαζί με άλλα πτώματα σε άλλο μέρος μπροστά από το (μαγαζί) Delicia, στην Μπούτσα», σημείωσε ο Ιγκόρ, ο οποίος είδε ανάμεσα στους νεκρούς και τον αδελφό του.

«Ρώτησα ανθρώπους και τον έψαξα, σκέφτηκα ότι μπορεί να ήταν σε κάποιο λάκκο ή υπόγειο. Οδήγησα σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην οδό Svitlozavodska και πήγα στο Gradopostach (άγνωστο αντικείμενο). Έψαξα σε υπόγεια, παντού, δεν φοβόμουν πια τίποτα, ούτε χειροβομβίδες ούτε νάρκες. Ήθελα απλώς να τον βρω, ήλπιζα να μην ήταν αυτός, ίσως να ήταν ζωντανός, ίσως να είχε αιχμαλωτιστεί και να μπορούσε να γίνει ανταλλαγή. Έκανα αίτημα να τον ψάξω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι έδωσα μια περιγραφή (ρούχα, φωτογραφία) του για το νοσοκομείο της Ιρπίν για να τον αναζητήσουν σύμφωνα με την περιγραφή...», σημείωσε.

Συνολικά, στον νέο μαζικό τάφο στην Μπούτσα βρέθηκαν 40. Οι 38 πολίτες. Οι περισσότεροι είχαν εκτελεστεί με σφαίρες.

