ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός έμειναν στο μηδέν

«Λευκή ισοπαλία για το ματς που διεξήχθη υπό καταρρακτώδη βροχή στα Ιωάννινα.

Στο ισόπαλο 0-0 έμεινε η μονομαχία του ΠΑΣ Γιάννινα με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο «Ζωσιμάδες», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των play off της Super League, με τις δύο ομάδες να τα δίνουν όλα μέχρι το 90+6΄ κάτω από καταρρακτώδη βροχή. Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε το ματς ο Παναθηναϊκός, μετά από την απευθείας αποβολή του Χουάνκαρ στο 80’, δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο για τους «πράσινους» ο Μαουρίσιο, δεν εκμεταλλεύτηκε στο φινάλε το αριθμητικό πλεονέκτημά του ο «άνευρος» επιθετικά ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο Παναθηναϊκός είχε κυριαρχική παρουσία στο πρώτο ημίχρονο, με κατοχή μπάλας που έφτανε από το 69% έως το 80% ανά διαστήματα, σπαταλώντας ωστόσο, όλες τις καλές ευκαιρίες που δημιούργησε. Στο 12’ ο Μαουρίσιο βρέθηκε εκτός περιοχής με χώρο κι έκανε το σουτ, αλλά αυτό έφυγε πάνω από την εστία του Λοντίγκιν. Στο 23’ ο Αϊτόρ έκανε το «ένα-δύο» με τον Χουάνκαρ και σούταρε από μέσα αριστερά, αλλά η προσπάθειά του πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του ΠΑΣ.

Στο 31’ οι «πράσινοι» έφτασαν μία... ανάσα από το 1-0. Ο Αϊτόρ μπήκε από τα αριστερά, έκανε την παράλληλη μπαλιά, η άμυνα του ΠΑΣ Γιάννινα έδιωξε τη μπάλα που έφτασε στον Μαουρίσιο. Ο Βραζιλιάνος την έστρωσε μπροστά του, έκανε το σουτ, το οποίο τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Λοντίγκιν. Πέντε λεπτά αργότερα (36’), ο Παλάσιος έστρωσε την μπάλα προς τον Βέλεθ που είχε μείνει μπροστά από προηγούμενη φάση και σούταρε με το δεξί, αλλά η προσπάθειά του έφυγε ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε την πρώτη τελική του στο 45’, όταν ο Πίρσμαν έγινε αποδέκτης της μπάλας στα αριστερά, έκανε το διαγώνιο σουτ, αλλά ο Μπρινιόλι μπλόκαρε εύκολα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΣ Γιάννινα προσπάθησε να ισορροπήσει τα δεδομένα του αγώνα, όμως ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που έχασε την επόμενη μεγάλη ευκαιρία στο 62’ με τον Αϊτόρ. Από σέντρα του Κώτσιρα, ο Ισπανός εξτρέμ υποδέχθηκε τη μπάλα από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά το τελείωμά του ήταν πολύ δυνατό, πάνω από τα δοκάρια του Λοντίγκιν.

Στο 80’ ο Ούγγρος διαιτητής Ίστβαν Βαντ απέβαλε με απευθείας κόκκινη τον Χουάνκαρ, για χτύπημα με το χέρι στο πρόσωπο του Περέα σε διεκδίκηση της μπάλας, αλλάζοντας τις ισορροπίες του αγώνα. Στο 89’ ο Καραχάλιος πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Χατζηγιοβάνη πριν πλασάρει προ του Λοντίγκιν, ενώ στο τελευταίο πεντάλεπτο η πίεση των «πράσινων» προς την εστία του ΠΑΣ δεν απέδωσε καρπούς, με αποτέλεσμα να μείνει το παιχνίδι στο 0-0.

Διαιτητής: Ιστβάν Βαντ (Ουγγαρία)

Κίτρινες: Περέα, Κάργας, Εραμούσπε - Γκατσίνοβιτς, Αϊτόρ

Αποβολές: 80’ Χουάνκαρ (απευθείας κόκκινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λόντιγκιν, Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας, Πίρσμαν, Καραχάλιος, Στάνκο, Γκαρντάβσκι, Σνάιντερ (90’+6’ Λιάσος), Μορέιρα (56’ Λώλης), Περέα (89’ Παντελάκης).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Βέλεθ, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Μαουρίσιο (75’ Αλεξανδρόπουλος), Παλάσιος, Γκατσίνοβιτς (79’ Βιτάλ), Αϊτόρ (85’ Σάντσες), Ιωαννίδης (75’ Χατζηγιοβάνης).

