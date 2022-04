Κόσμος

Γαλλία – Προεδρικές εκλογές: Μακρόν – Λεπέν στο δεύτερο γύρο

Οι πρώτες καταμετρήσεις των αποτελεσμάτων από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Το προβάδισμα και ο τρίτος.

Ο Εμανουέλ Μακρόν με τη Μαρίν Λεπέν θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πρώτων καταμετρήσεων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εφημερίδας Le Monde ο Εμανουέλ Μακρόν συγκεντρώνει το 28,1% των ψήφων έναντι 23,3% της Μαρίν Λεπέν. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο Ζαν Λικ Μελανσόν με 20,1%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του γαλλικού τηλεοπτικού σταθμού TF1 ο Εμανουέλ Μακρόν συγκεντρώνει το 28,6% των ψήφων έναντι 24,4 % της Μαρίν Λεπέν. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο Ζαν Λικ Μελανσόν με 20%.

Αντιστοίχως, σύμφωνα με τον σταθμό Antenne 2 o Mακρόν λαμβάνει 28,1%, η Λεπέν 23,3% και ο Μελανσόν 20%.

Οι δυο πρώτοι θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών που θα γίνουν στις 24 Απριλίου.





Η σοσιαλίστρια δήμαρχος του Παρισιού και υποψήφια στις προεδρικές εκλογές Αν Ινταλγκό, η οποία δεν προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, θα στηρίξει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τον δεύτερο γύρο.

«Για να μην πέσει η Γαλλία στο μίσος όλων εναντίον όλων, σας καλώ επίσημα να ψηφίσετε στις 24 Απριλίου κατά της ακροδεξιάς της Μαρίν Λεπέν, δήλωσε.

Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση της εταιρίας δημοσκοπήσεων IFOP, η Ινταλγκό αναμένεται να λάβει το 1,9% των ψήφων του πρώτου γύρου.

Ο Γάλλος συντηρητικός Ερίκ Σιοτί δήλωσε σήμερα ότι δεν θα ψηφίσει τον πρόεδρο Μακρόν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 24 Απριλίου.

«Δεν θα δώσω οδηγίες ψήφου σε κανέναν... Οι Γάλλοι πολίτες είναι ελεύθεροι να ψηφίσουν όποιον θέλουν. Αυτό που μπορώ να σας πω απόψε είναι ότι δεν θα ψηφίσω τον Εμανουέλ Μακρόν», δήλωσε ο Σιοτί απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του.

Η υποψήφια των συντηρητικών Ρεπουμπλικανών, του κόμματός του, η Βαλερί Πεκρές, δεν προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο.

