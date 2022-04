Κόσμος

Γαλλία – Προεδρικές εκλογές: Μακρόν στηρίζουν οι υποψήφιοι

Κατά της Μαρίν Λεπέν τάσσονται οι υποψήφιοι που δεν πέρασαν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Εκτός από έναν.

Ο τρίτος σε ψήφους υποψήφιος, Ζαν Λικ Μελανσόν και οι υποψήφιοι των Οικολόγων, των Κομμουνιστών και των Σοσιαλιστών και της δεξιάς στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία σήμερα κάλεσαν τους υποστηρικτές τους να ψηφίσουν τον Εμανουέλ Μακρόν στον δεύτερο γύρο, για να μπλοκάρουν την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν.

«Ξέρουμε ποιον δεν θα ψηφίσουμε ποτέ...δεν πρέπει να στηρίξετε την Λεπέν... δεν πρέπει να υπάρξει ούτε μία ψήφος υπέρ της Λεπέν στον δεύτερο γύρο», είπε ο Μελανσόν σε ομιλία του σήμερα προς τους υποστηρικτές του.

Οι τέσσερις υποψήφιοι, ο Γιανίκ Ζαντό από τους Οικολόγους, ο Φαμπιέν Ρουσέλ από τους Κομμουνιστές, η Αν Ινταλγκό από τους Σοσιαλιστές και η Βαλερί Πεκρές από τους Ρεπουμπλικανούς, αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% των ψήφων στον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ο Μακρόν, ο απερχόμενος πρόεδρος, ήρθε πρώτος στον πρώτο γύρο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, και προηγείται λίγες μονάδες από την Λεπέν, την οποία θα αντιμετωπίσει στις 24 Απριλίου.

Στον αντίποδα, ο Γάλλος ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία Ερίκ Ζεμούρ θα υποστηρίξει τη συνάδελφό του ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν στον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Μιλώντας σε υποστηρικτές του μετά την μη πρόκρισή του στον δεύτερο γύρο, ο πρώην δημοσιογράφος είπε ότι έχει διαφορές με την Λεπέν αλλά «δεν αμφιβάλλω ποιος είναι ο αντίπαλος. Γι' αυτό καλώ τους υποστηρικτές μου να ψηφίσουν τη Μαρίν Λεπέν».

