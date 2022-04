Κοινωνία

"Το Πρωινό" - Δήμητρα Πισπιρίγκου: Δεν θα στρεφόμουν εναντίον της Ρούλας δημόσια (βίντεο)

Τι είπε η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου στο "Πρωινό" του ΑΝΤ1, για τον θάνατο της Ιριδας, την αδερφή της και τον Μάνο Δασκαλάκη.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε το πρωί της Δευτέρας η Δήμητρα Πισπιρίγκου, αδερφή της Ρούλας, που κατηγορείται για τον θάνατο της κόρης της Τζωρτζίνας.

Η γυναίκα, κάλεσε στην εκπομπή για να διαψεύσει κάποιες πληροφορίες σχετικά με καταδίκη της για σεξουαλική παρενόχληση και είπε χαρακτηριστικά: "Επειδή το είχα διαβάσει κάπου αυτό, δεν έχω κατηγορηθεί ποτέ για τίποτα. Εγώ ένα δικαστήριο έχω για τροχαίο, επειδή μας τρακάρανε εμένα και τη μητέρα μου." Επίσης τόνισε πως έχει προωθήσει το ποινικό της μητρώο το οποίο είναι καθαρό.

Όσον αφορά το πώς είναι η αδερφή της που κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού ανέφερε: «Δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, προσπαθεί να είναι δυνατή για να μπορέσει να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο της Τζωρτζίνας ή κανενός άλλου παιδιού»

Και συνέχισε: «Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις στη δικογραφία, γιατί ήταν μόνη της στο δωμάτιο. Αν διαβάσει κάποιος τη δικογραφία, θα δεί ότι δεν ήταν η Ρούλα μόνη της στο δωμάτιο.» και ισχυρίζεται πως πρόκειται για ιατρικό λάθος.

Σχετικά με τον θάνατο της Ίριδας, ανέφερε: «Την ανάρτηση για τον θάνατο της Ίριδας, την έκανε γιατί οι πληροφορίες που μας είχαν δώσει ήταν ότι ο θάνατος της μικρής ήταν στις 8 το πρωί περίπου.

Όπως αναφέρει, η ίδια, άκουσαν το κλάμα του μωρού περίπου στις 7:30 και η Ρούλα, πήγε στο δωμάτιο για να της βάλει την πιπίλα, ενώ η Τζωρτζίνα, δεν είχε ξυπνήσει.

Στη συνέχεια διαψεύδει το ότι η αδερφή της είχε εξωσυζυγική σχέση με τον νονό της Μαλένας και τονίζει πως εάν είχαν εξωσυζυγικές σχέσεις η Ρούλα ή ο Μάνος και τα μηνύματα και το τι συνέβη θα το πουν στους αρμόδιους, ενώ δεν φοβάται για το εάν θα κατηγορηθεί που βρήκε την Ίριδα νεκρή και θα πει την αλήθεια της.

Ακόμη, αναφέρθηκε και στον Μάνο Δασκαλάκη και τόνισε πως δεν έχει επαφές μαζί του και δεν ξέρει γιατί υπάρχει αυτή η αλλαγή στη στάση του. Όπως είπε χαρακτηριστικά η Ρούλα δεν ασχολείται καθόλου με τον Μάνο, απαξιεί.

Σχετικά με την αθωότητα της αδερφή της, ανέφερε πως δεν θα στρεφόταν ποτέ δημόσια εναντίον της ενώ θα πίστευε την ενοχή της μόνο εάν ομολογούσε η ίδια.

