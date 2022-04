Life

“Το Πρωινό” - Νονός Μαλένας: τι λέει για τη σχέση του με τη Ρούλα Πισπιρίγκου

Τι δήλωσε στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο νονός της Μαλένας για τις φήμες που αναφέρονται σε σχέση του με τη Ρούλα Πισπιρίγκου.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό", παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη ο κουμπάρος της Ρούλας Πισπιρίγκου και νονός της Μαλένας, μετά τις φήμες που θέλουν να διατηρούσε σχέση με τη μητέρα των τριών κοριτσιών.

Ο νονός της Μαλένας, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και τονίζει πως τον έμπλεξε σε αυτή την ιστορία στο διαδίκτυο: «δεν είχαμε καμία διαφορετική σχέση εκτός από την κουμπαριά, δεν είχα καμία άλλη σχέση με τη Ρούλα.

«Αυτά είναι γελοιότητες. Συκοφαντίες είναι όλα αυτά, προσπαθούν με φωτογραφίες να δείξουν ότι η Μαλένα μοιάζει με την κόρη μου, την οποία λένε και γυναίκα μου.»

Σχετικά με το εάν πιστεύει στην αθωότητα της Ρούλας Πισπιρίγκου δηλώνει χαρακτηριστικά: «Δε θέλω να πιστέψω σε καμία περίπτωση ότι είναι ένοχη. Όσο ήταν μπροστά στα μάτια μου ήταν τέλεια μητέρα, έπαιζε με τα παιδιά, ήταν τέλεια, τουλάχιστον για μένα.» και τονίζει πως την έμπλεξαν τα social media.

Όσον αφορά τις φήμες σχετικά με το ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε ζητήσει από την κόρη του κεταμίνη, αναφέρει: «Δεν υπάρχει περίπτωση. Η κόρη μου είναι κοινωνική λειτουργός, έχει οικογένεια παιδιά, δεν είχε καμία σχέση με τη Ρούλα.»

Τέλος καταλήγει αναφέροντας: «Θα υποβάλω δύο μηνύσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα».

Όπως ανέφερε η Κέλλυ Χεινοπώρου στην εκπομπή και η ανακρίτρια, προσπαθεί να μάθει την αλήθεια σχετικά με το πώς ήταν η σχέση της Ρούλας Πισπιρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη, με όλες τις πτυχές της καθώς ψάχνει να βρει το κίνητρο για τους θανάτους των τριών κοριτσιών.

