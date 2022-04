Κοινωνία

Πετρούπολη: Πιτσιρικάδες “ρήμαζαν πεζούς”, οχήματα, μαγαζιά και σπίτια

Δύο νεαροί με πλούσια δράση στην παρανομία συνελήφθησαν μετά από μεγάλη έρευνα.

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Πετρούπολης, εγκληματική ομάδα που διέπραττε συστηματικά κλοπές οχημάτων, καθώς και κλοπές από οικίες, καταστήματα και πεζούς.

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 7-4-2022 στο Καματερό, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο Έλληνες ηλικίας 16 και 18 ετών, ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και ληστεία. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται και τρίτο μέλος της συμμορίας.

Λίγο πριν τη σύλληψη τους, εντοπίστηκαν στο Καματερό να επιβαίνουν σε όχημα και μετά από έλεγχο που τους πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους κλειδιά δίκυκλης μοτοσικλέτας, που εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη πλησίον του σημείου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η μοτοσυκλέτα είχε κλαπεί προ ολίγου από την περιοχή της Πετρούπολης και είχε χρησιμοποιηθεί ως μέσο για άλλη κλοπή-διάρρηξη από αυτοκίνητο στο Καματερό.

Από το Νοέμβριο του 2021 παρατηρήθηκε η διάπραξη πληθώρας κλοπών (οχημάτων, κλοπές από πεζούς, οικίες και καταστήματα) στην περιοχή της Πετρούπολης. Για το σκοπό αυτό, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών από το Τμήμα Ασφαλείας Πετρούπολης, που μετά από ενδελεχή έρευνα, αποκάλυψε τη δράση εγκληματικής ομάδας και ταυτοποίησε τα μέλη της.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ταυτοποιήθηκε η φυσική παρουσία των ανωτέρω σε πλήθος κλοπών.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν ληστεία σε πεζό, 6 κλοπές από καταστήματα, 2 κλοπές από οικίες και 8 κλοπές οχημάτων (6 αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτα και ηλεκτρικό ποδήλατο), στις περιοχές Πετρούπολης, Καματερού και Π. Φαλήρου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

