Άγιος Παντελεήμονας - Πατέρας παιδιών: “Η κοινωνική υπηρεσία τα βρήκε όλα καλά στο σπίτι... τρώγλη” (βίντεο)

Τι λέει ο Γιώργος Τζαμαντάκης για το σπίτι - τρώγλη, τις καταγγελίες για τις κατσαρίδες και τα τρωκτικά, αλλά τις επιθέσεις που υποστηρίζει ότι είχε δεχθεί.

Από το Τριμελές Αυτόφωρο θα δικαστεί την Τρίτη μια από τις πλέον ανατριχιαστικές υποθέσεις παραμέλησης παιδιών των τελευταίων ετών, αυτής στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου σε σπίτι – τρώγλη, μαζί με κατσαρίδες και τρωκτικά συμβίωναν τρία παιδιά, ηλικίας 2, 4 και 6 ετών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες του πατέρα των δύο μικρότερων παιδιών, τα ποντίκια δάγκωναν τα παιδιά, βρίσκονταν παντού μέσα στο σπίτι, ακόμη και στα πιάτα που έτρωγαν τα μικρά, ενώ όπως δήλωσε προ ημερών κατσαρίδες έβγαιναν ακόμη και από τα στόματα των παιδιών!

Η μητέρα τους, που συνελήφθη, αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη, ενώ ο σύντροφός της, ο οποίος προπηλάκισε τους αστυνομικούς όταν πήγανε το σπίτι για αυτοψία μετά από πολλές καταγγελίες, κρίθηκε κρατούμενος, δεδομένου και πως σε βάρος του εκκρεμούσαν παλαιότερες καταδικαστικές αποφάσεις για αλλά αδικήματα.

Μαζί με την απόφαση του δικαστηρίου, υπάρχει αγωνία για την απόφαση της Εισαγγελίας Ανηλίκων σχετικά με την προσωρινή διαμονή των παιδιών, τα οποία με εισαγγελική εντολή φιλοξενούνται προσωρινά στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού».

O πατέρας των δύο παιδιών, ηλικίας 2 και 4 ετών, που θα καταθέσει στην δίκη ως μάρτυρας κατηγορίας, είχε προ δύο ημερών συνταράξει όλη την Ελλάδα, λέγοντας πως μια από τις φορές που ο ίδιος είδε μέσα από την ανοιχτή πόρτα τι συνέβαινε στο σπίτι, είδε κατσαρίδες να βγαίνουν μέσα από το στόματα των παιδιών του.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Τζαμαντάκης, υποστηρίζει πως επι μήνες προσπαθούσε να δει τα παιδιά του, αλλά δεχόταν συνεχώς επιθέσεις από την πρώην σύζυγο του και τον σύντροφό της, αναφέροντας πως τον χτυπούσαν, καθώς ήξεραν και πολεμικές τέχνες.

Ο πατέρας των δύο εκ των παιδιών, υποστηρίζει πως μόλις είδε το σπίτι – τρώγλη και τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν τα μικρά… λιποθύμησε!



Ο κ. Τζαμαντάκης καταγγέλλει πως η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, πήγε στο σπίτι της οικογένειας, όμως δεν βρήκε κάτι επιλήψιμο, παρά μόνο «κάποια έντομα» όπως αναφέρεται στην έκθεση τους.



Ο Γιώργος Τζαμαντάκης δήλωσε στον ΑΝΤ1 πως έχει να δει τα παιδιά του περισσότερο από έναν χρόνο και ότι την τελευταία φορά που πήγε στο σπίτι, που εκείνος έχει νοικιάσει και πληρώνει για να μένουν τα παιδιά του, δέχτηκε άγρια επίθεση από την πρώην σύντροφό του, λέγοντας «με έβαλε κάτω και με χτυπούσε, πήγε να με πνίξει με το τσαντάκι μου».



Ο κ. Τζαμαντάκης θα ζητήσει από το δικαστήριο, να του ανατεθεί η επιμέλεια των παιδιών του.