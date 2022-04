Οικονομία

Η απεργία των εργαζομένων ΟΑΕΔ κρίθηκε παράνομη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την απεργία των εργαζομένων στον ΟΑΕΔ.

«Στη σημερινή του απόφαση (375/2022), το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ως παράνομη την πανελλαδική 24ωρη απεργία που κήρυξε για αύριο, Τρίτη 12 Απριλίου 2022, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ και απαγόρευσε την πραγματοποίησή της» αναφέρει ο ΟΑΕΔ σε ανακοίνωσή του.

«Σημειώνεται ότι και η αυριανή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ, η οποία ουδέποτε κοινοποιήθηκε στον ΟΑΕΔ, αλλά την κήρυξη της οποίας πληροφορηθήκαμε από σχετική ανακοίνωση, ύστερα από σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, είναι επίσης παράνομη. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ, που προφανώς δεν θέλουν να συμπράξουν σε μια παρανομία» προσθέτει ο ΟΑΕΔ στην ανακοίνωσή του.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Νονός Μαλένας: τι λέει για τη σχέση του με τη Ρούλα Πισπιρίγκου

Βρετανία: βουλευτής ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαριούπολη: “Ύστατη μάχη”, ενώ εξαντλούνται τα πυρομαχ